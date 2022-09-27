بشرى شعبان



أكد مرشح الدائرة الاولى حسن كاظم خلال لقاء الانتخابي المفتوح مع الناخبات في الدائرة الاولى ان سيكون تركيز عمله اذا كتب له الفوز في انتخابات مجلس الامة 2022 ودخول قاعة عبدالله السالم العمل على المطالبة بإنشاء جمعية تعاونية للمتقاعدين اسوة في جمعية الشرطة والجيش والحرس الوطني».



واكد ان العمل على تنفيذ ما طرحه بالنسبة لتخفيض ساعات العمل للموظفات الكويتيات بالجهات الحكومية من الثامنة صباحا الى 12.30 ظهرا الى جانب العمل الى تقليل فترة انتظار للمسجلين في ديوان الخدمة المدنية وسرعة توظيف جميع الكويتيين، انه من ضمن اولويات عمله تكويت كافة الوظائف بالوزارات والهيئات الحكومية، سيقوم بكافة الاتصالات مع الجهات المعنية لتسهيل إجراءات تراخيص سيارات «الفود تراك» (المشاريع الصغيرة).



ودعا إلى تركيز عمله التشريعي على تعديل قانون الاستفادة من بطاقة عافية لتشمل ربات البيوت وذوي الإعاقة لاسيما المتوسطة والشديدة الى جانب تعديل سلم الرواتب ليكون بشكل متساو بين كافة الجهات».