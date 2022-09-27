مجلس 2020 شهد تصعيداً سياسياً وكان أمراً مزعجاً فجاء نواب المنصة وأنهوا هذا المجلس

الحكومات السابقة لا يوجد لديها قرار وتعاملها مع المجلس غريب وغير منطقي

مجلس 2013 وضع قوانين مقيدة على المجلس البلدي وللأسف لا توجد حكومات فنية

كنا في المجلس البلدي نستعين بالمجاميع الشعبية للضغط من أجل إقرار القوانين

هناك وزراء أكفاء ولكن الربط والتنسيق في مجلس الوزراء معدوم وبعض الوزراء يعطل المشاريع

رقابة وزارة الشؤون سبب رئيسي في تجاوزات الجمعيات ولابد أن تكون الرقابة لاحقة

لدي قناعة بأن التضخم في الكويت مصطنع وغير واقعي وخاصة العقار والسلع

الشعب مطالب بالضغط لإيصال نواب وطنيين والاستمرار بمراقبة النواب بعد نجاحهم





أعده للنشر: رشيد الفعم

طالب مرشح الدائرة الأولى حمد المدلج الناخبين بترجمة المضامين الواردة بالخطاب وتنفيذه بحسن الاختيار، مؤكدا أن خطاب صاحب السمو بناء لمرحلة جديدة.

وقال في لقاء صحافي «إن مجلس 2020 شهد تصعيدا سياسيا وكان أمرا مزعجا فجاء نواب المنصة وأنهوا هذا المجلس، والحكومات السابقة لا يوجد لديها قرار وتعاملها مع المجلس غريب وغير منطقي ولا توجد لديها رقابة فعلية، ومجلس 2013 وضع قوانين مقيدة على المجلس البلدي وللأسف لا توجد حكومات فنية».

وأضاف «كنا في المجلس البلدي نستعين بالمجاميع الشعبية للضغط من أجل إقرار القوانين وتحركنا من أجل ضبط الاراضي بمختلف أنواعها، وهناك وزراء أكفاء ولكن الربط والتنسيق في مجلس الوزراء معدوم، وبعض الوزراء يعطل بعض المشاريع، ورقابة وزارة الشؤون سبب رئيسي في تجاوزات الجمعيات وهناك جمعيات لديها تقرير مالي من الشؤون وفيها تجاوزات ولابد أن تكون الرقابة لاحقة».

وذكر المدلج « لدي قناعة بأن التضخم في الكويت مصطنع وغير واقعي وخاصة العقار والسلع، والشعب مطالب بالضغط لإيصال نواب وطنيين والاستمرار بمراقبة النواب وأن يدركوا أن هناك من يريد أن يخرب العلاقة بين السلطتين، وإلى تفاصيل اللقاء:



ما رأيك في أداء مجلس 2020؟



٭ مجلس 2020 هو امتداد لحقبة سيئة خلال عشر سنوات والتصعيد السياسي هو ما أنهى هذه الحقبة من خلال نواب المنصة وانهت ايضا التعدي على الدستور، فمجلس 2020 تحالف الحكومة مع رئاسة المجلس وهو أمر مزعج.



هل اصطفت الحكومة صف الشعب أم تحالفت مع غيره؟



٭ كان من المفترض ان تتعاون الحكومة مع الشعب منذ البداية خاصة في الجلسة الافتتاحية، فالحكومات السابقة لا يوجد لديها قرار ومعاملة الحكومة غريبة وغير منطقية ولا توجد لديها رقابة فعلية، فالعمل السياسي يعتمد على الإنجاز، فأين الإنجاز وأمر تحصين رئيس الوزراء في المزمع تقديمه هو اسفاف، فبأي منطق يحدث هذا؟ ونشكر نواب المنصة على موقفهم والشكر الكبير لصاحب السمو، حفظه الله.



هل هذا رأيك في الحكومات السابقة؟ عدم الإنجاز وافتقادها الفنيات؟



٭ كوني عضو مجلس بلدي سابقا، تجربتي تؤكد ان ليست لدينا حكومة، والأهم لديها هو البقاء في الكرسي وايضا مجالس عدة كانت للأسف فمثلا مجلس 2013 وضع قوانين مقيدة على المجلس البلدي، وللأسف لا توجد حكومات فنية والمجلس البلدي لا يتحرك إلا بعضو قوي وقادر، ولدينا مشاريع مهمة إسكانية ولكن التجار أقوى من المواطن.



والحكومة تعيش سوء إدارة، فمن غير الممكن أن شركة تأخذ 50% من إدارة التخزين، ولابد من قانون لغرفة التجارة وإلغاء عقود حق الانتفاع والبلد كل مقدراته مهيمن عليها مجموعة متنفذة، كنا في المجلس البلدي نستعين بالمجاميع الشعبية للضغط من أجل إقرار القوانين وتحركنا من أجل ضبط الاراضي بمختلف أنواعها وتضايقوا منها وهناك مشاريع لا تعلم عنها الحكومة شيئا، وهذا يدل على أنه لا توجد للحكومة ولن يتحرك المجلس البلدي إلا بوجود حكومة، وللأسف الحكومة غائبة.



ما المطلوب من الحكومة ووزرائها في المرحلة القادمة؟



٭ هناك وزراء أكفاء ولكن هذا يحتاج إلى تضافر الجهود مع الزملاء الآخرين ولكن الربط والتنسيق في مجلس الوزراء معدوم، وبعض الوزراء يعطل بعض المشاريع، وبداية الإصلاح لابد ان يتم إقرار قانون لغرفة التجارة، وثاني شيء إزاحتهم من مجالس إدارات الحكومة، وبعض الشركات لا تلتزم بتوظيف الكويتيين وقرار التخصيص، لابد من تحرير الحكومة من التجار حتى يتم تطبيق الفكرة، واليوم التجار يتكلمون في الأمن الغذائي والجمعيات التعاونية يحاربونها التجار بسبب مجلس الأمة الذي أقر الصوت الواحد، ورقابة وزارة الشؤون سبب رئيسي في تجاوزات الجمعيات، هناك العديد من الجمعيات لديها تقرير مالي من الشؤون وفيها تجاوزات ولابد من ان تكون الرقابة لاحقة.



ان احتكار الأراضي من قبل غرفة التجارة وهيئة الصناعة سبب المشاكل، واعتقد ان التجار هم الطرف الثابت في تقسيمة البلد، يعني حكومة مجلس امة تجار وهذا يجب ألا يستمر.



وماذا بعد خطاب سمو الأمير الذي ألقاه سمو ولي العهد؟



٭ ما بعد خطاب صاحب السمو، حفظه الله، دعانا إليه هو مصلحة الكويت، فمن الضروري خروج فئة المتنفذين من التجار من اللعبة السياسية، وانا لدي قناعة بأن التضخم في الكويت مصطنع وغير واقعي وخاصة العقار والسلع، فزيادة التخزين زاد ثلاثة أضعاف في ثلاث سنوات، والسبب هيئة الصناعة وغرفة التجارة وهناك هيئة الشراكة وتشجيع الاستثمار لا يستطيعون العمل وهناك من هم أكبر منهم، وخطاب صاحب السمو، حفظه الله هو بناء لمرحلة جديدة ولابد من طرد الفئة الانتهازية من التجار من هذه المرحلة، وهذا غير غائب عن رئيس الوزراء الحالي وهناك وعي للمرحلة المقبلة، الخطاب السامي أعطانا التفاؤل ورسائل عامة وكانت واضحة في حسن الاختيار ومنها ان الحكومة لن تشارك في اللجان والرئاسة وغيرها، وهذا سيعطي لممثلي الأمة التمثيل السياسي، والمرحلة المقبلة مرحلة مختلفة وانتقالية، إما أن نعود للمربع الأول أو ننتقل لمرحلة جديدة، والآن الشعب مطالب بالضغط للوصول إلى نواب وطنيين والاستمرار بمراقبة النواب وأن يدركوا أن هناك من يريد أن يخرب العلاقة بين السلطتين .





