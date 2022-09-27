ثمّن مرشح الدائرة الخامسة م.عبدالله هادي العميش الإجراءات الإصلاحية التي قامت بها الحكومة ولاقت رضا وإعجاب المواطنين، مؤكدا أن أول تلك الاجراءات حل مجلس الأمة ورحيل الرئيسين واصدار مراسيم كان لها الأثر في زيادة جرعة التفاؤل لدى المواطنين كافة وخصوصا مرسوم التصويت بالبطاقة المدنية واضافة مناطق جديدة للدوائر الانتخابية لم تكن مشمولة.



وقال العميش، في ندوته الانتخابية، إن التفاؤل لن يبرح مكانه إن لم يتحول إلى واقع نعيشه جميعا من خلال تشريعات تنهي المشاكل العالقة التي عشناها على مدى سنوات، ولعل أبرزها المشكلة الإسكانية والملف الصحي والتعليمي والقضاء على البطالة واقتصار التوظيف في القطاع الحكومي على الكويتيين فضلا عن إنهاء مشكلة البدون التي لا تزال تراوح مكانها منذ 6 عقود.



وأمل أن يكون ملف العدالة والمساواة في أعداد الناخبين في الدوائر الانتخابية ضمن الملفات التي يجب على الحكومة معالجتها وعدم التهاون معها، فبينما هناك دائرة لا يصل عدد ناخبيها 85 ألف ناخب بلغ عدد ناخبي الدائرة الخامسة ربع مليون ناخب، أمر لا يمكن السكوت عنه، لأنه لا نسبة ولا تناسب، فهل يعقل أن ربع مليون يختارون 10 نواب فقط وفي المقابل 80 ألفا يختارون العدد نفسه؟ هذا خلل واضح، نحن في الدائرة الخامسة عانينا كثيرا من عدم المساواة والدائرة الرابعة أيضا تعاني فقد تجاوز عدد ناخبيها الـ 200 ألف وأيضا تختار 10 نواب، لافتا إلى أن ملف العدالة الاجتماعية والمساواة لا يتوقف عند عدد الناخبين في كل دائرة انما تعداه إلى المناصب القيادية والوظائف الإشرافية، فاختيار أي قيادي لا يكون وفق كفاءته ومؤهلاته وخبرته، وإنما الأمر يخضع لاعتبارات أخرى ليست لها علاقة بالمنصب والمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق من يشغل هذا المنصب وإنما لاعتبارات تختص بمبدأ هذا ولدنا والأمر نراه بوضوح من خلال التعيين الباراشوتي الذي يحبط أي موظف صاحب كفاءة وخبرة وجاد في عمله.



ورأى العميش أن أشد وأعتى أنواع الفساد هو تزوير إرادة الأمة من خلال شراء الأصوات وحجز الجناسي والشعب الكويتي بيده محاربة هذا الفساد وتغيير المعادلة مثلما فعل في انتخابات 5 ديسمبر 2020 ويسقط كل من يتخذ مجلس الأمة أداة لتحقيق مآربه، لا أحد ينكر أن شراء الأصوات وحجز الجناسي بات واقعا يتلمسه ناخبو الدوائر الخمس وشيوع المال السياسي لم يعد خافيا، لدرجة أن سعر الصوت بلغ 1200 دينار، وحجز الجناسي وصل 2000 دينار، وقامت وزارة الداخلية بالقبض على مفاتيح ومناديب مرشحين متلبسين، ولكن هناك مرشحين لا يزالون يزورون إرادة الأمة من خلال عملية شراء الأصوات وضخ المال السياسي، والحكومة مطالبة باليقظة ومطاردة هؤلاء المجرمين الذين يريدون الاستيلاء على إرادة الأمة من أجل إيصال مناديب بصامة لا يحملون رؤى أو استراتيجيات إنما الغرض من وصولهم إلى قبة البرلمان هو زيادة رصيدهم المالي.



واعتبر أن التنمية هي الأساس الذي تعتمد عليه الدولة في النهوض والارتقاء وإيجاد حلول لجميع المشكلات العالقة، والحكومة المقبلة عليها الإتيان بخطة تنمية شاملة قابلة للتطبيق والتنفيذ، لأن التنمية هي أساس تطوير البلد وهي ملف المستقبل الذي يستدعي التوافق عليه.



وأضاف: عموما هناك إجماع وطني على تحقيق التنمية لتعود الكويت إلى مركز الصدارة في المنطقة ولاستعادة مكانتها، والتنمية تحتاج أفضل البرامج نحو تحقيق أعلى مستوياتها، ولعل الفساد بأنواعه والمستشري بغالبية مؤسسات الدولة هو حجر العثرة أمام التنمية وسبب رئيسي لإهدار الطاقات وضياع الثروات، ومن أخطر أنواع الفساد تعيين القياديين وفق المحسوبية والترضيات والمحاصصة.



وتابع: ومن أهم البرامج التي يجب أن تتضمنها خطة التنمية البنية التحتية والقضية الاسكانية؛ لأن المعالجة الحكومية على مدى عقود كانت متقاعسة وبطيئة ولم تتعامل بجدية مع الملف الاسكاني، والأسر الكويتية ظلت تحلم ببيت العمر، وكأنها تلاحق السراب، حتى ان الرجل يصبح جدا ولم يأت دوره في الرعاية السكنية، وكل ما نحتاجه حاليا تنفيذ المشاريع التي وزعت على الورق لأنها راح تحل الكثير من المشكلة وخصوصا مشروع المطلاع الذي يستوعب أكثر من 28 ألف وحدة سكنية ومشروع جنوب صباح الأحمد الذي يستوعب 20 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى مشروعي جنوب سعد العبدالله وجنوب القيروان.



وقال: من ضمن الملفات التي راوحت مكانها كثيرا ولم تنفد من مسار الإهمال الحكومي عجز البنية التحتية وما نراه في شوارعنا من تشظي يدمي القلب، فرغم جائحة كورونا والحظر لكن وزارة الأشغال تركت الشوارع والطرق تغص بالحفر والحصى ولم تتم محاسبة مقاولي رصف الشوارع والطرق.



وذكر العميش أن مدينة صباح الأحمد السكنية التي يقطنها أكثر من 30 ألف مواطن ظلت تعاني من النقص في الخدمات كافة، ناهيك عن «السافي» الذي يغطي البيوت في فصل الصيف، لدرجة أن الشوارع تكتظ بالغبار، فالبنية التحتية وعلى مدى سنوات ظلت بلا هوية والكويت في كل عام تغرق في شبر ماء والصرف الصحي لا يتم إصلاحه وهكذا في كل عناصر البنية التحتية.



وأكد أن عمليات غسيل الأموال التي ظهرت أخيرا شوهت سمعة الكويت اقتصاديا وأثرت على مكانتها المالية ولابد من إجراء تعديلات على التشريعات والقوانين لإعطاء المؤسسات الرقابية مثل ديوان الخدمة وهيئة مكافحة الفساد فرصة كبيرة للقضاء على الفساد لأن الكثير من قضايا المال العام كان وراءها تخاذل بعض المؤسسات المالية.



ولفت إلى أن وحدة التحريات المالية في وزارة المالية كشفت عن 7495 إخطارا عن عمليات مالية مشبوهة (غسيل الأموال) منذ 2014 إلى 2021/1/18، موضحا أن لجريمة غسل الأموال آثارا سلبية كثيرة منها أنها تسبب الضرر المباشر بالدخل الوطني وتدفع نحو انهيار العملة الوطنية وتعرقل مشاريع التنمية الاقتصادية، لأن الأموال الهاربة إلى المصارف الأجنبية بالخارج تستقطع من الدخل القومي للدولة وتحرم البلد من العوائد الإيجابية التي يمكن الحصول عليها، لو تم تشغيل الأموال في الداخل.