أحمد السعدون رئيس مجلس الأمة المقبل فهو شخصية مجربة في هذا المنصب ورأينا فيه رجل دولة حقيقياً يليق لهذا المنصب

خلال ترؤسي اللجنة الإسكانية في المجلس السابق اكتشفنا أن الخلل في المؤسسات الحكومية وهناك تواطؤ في حل قضية مصيرية للمواطن

سنقدم قانوناً برفع تكلفة الكهرباء إلى 22 فلساً بدلاً من فلسين في السكن الخاص على أي مواطن يملك أكثر من بيتين

إشراك المستثمر الأجنبي في تطوير البنية التحتية وإشراك المطور العقاري لكن بشروط وضوابط تحمي الأسرة الكويتية

مشاركة البنوك المحلية في توفير السيولة لكن وفق شروط وضوابط بنك الائتمان

الخلل في التركيبة السكانية يعالج من الحكومة بشكل حازم وجدي من خلال حل معضلة الوافدين المخالفين لقانون الإقامة في البلاد

من يهاجمنا هم بعض ممن يدعون احترام الرأي والرأي الآخر وهنا يكمن التناقض

العمل الفردي لا يؤدي إلى أي نتيجة مرجوة ولن يحقق شيئاً بل العمل البرلماني الجماعي المنظم يؤتي ثماره

انتمائي ووطني وعائلتي هو للكويت ومنهجي وعقيدتي الإسلامية هما المنهج السلفي

ألزمت نفسي في المجلس السابق قضيتين هما الثوابت الإسلامية والقضية الإسكانية



أعده للنشر: بدر السهيل

أكد مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق فايز الجمهور ضرورة إقرار تشريعات تفرض رسوما على الأراضي المحتكرة وتحريرها، مضيفا أنه في حال كان هناك تعاون حكومي نيابي لإقرار هذه القوانين فإن القضية الاسكانية ستكون من الماضي. وأضاف الجمهور في لقاء صحافي، ان «انتمائي ووطني وعائلتي هو للكويت ومنهجي هو المنهج السلفي، وأن العمل الفردي لا يؤدي إلى أي نتيجة مرجوة ولن يحقق شيئا وإنما العمل البرلماني الجماعي المنظم يؤتي ثماره». وقال «ألزمت نفسي في المجلس السابق بقضيتين هما الثوابت الإسلامية والأخلاق العامة والقضية الإسكانية، وأنادي بالحفاظ على عقيدتنا الإسلامية وأخلاق المجتمع الكويتي وهويته الاسلامية وعاداته وتقاليده وقد هوجمت وهوجم من هم أفضل مني، ومن يهاجمنا هم بعض ممن يدعي احترام الرأي والرأي الآخر وهنا يكمن التناقض». وعن رئاسة المجلس في الفصل التشريعي المقبل، وإلى تفاصيل اللقاء:



المرشح فايز الجمهور هل يخوض الانتخابات منتميا إلى تيار معين؟



٭ انتمائي للكويت، فأنا أتبع وطني الكويت وعائلتي هي الكويت، وبلا شك أن منهجي وعقيدتي الإسلامية هي المنهج السلفي، أما التصنيفات الحزبية السياسية فأنا لا أمثلها ولست موجودا فيها، وباختصار فايز الجمهور ينتمي إلى التيار السلفي وأسرته هي الكويت.



هل تفضل العمل البرلماني الفردي أم الجماعي؟



٭ خلال تجربتي في مجلس الأمة 2020 اتضح أن العمل الفردي لا يؤدي الى أي نتيجة مرجوة ولن يحقق شيئا، وإنما العمل البرلماني الجماعي المنظم كما ذكرت في حملتي الانتخابية السابقة أنه على كل نائب أن يتبنى قضايا معينة ولا يمكن ان يكون النائب رأس حربة او يتصدر جميع القضايا، لذلك أنا ألزمت نفسي في المجلس السابق بتبني قضيتين وهما القضية الشرعية والثوابت الإسلامية والأخلاق العامة للمجتمع والحفاظ عليها، أما القضية الثانية هي القضية الإسكانية فهي قضية تهم وتمس بشكل مباشر كل أسرة كويتية.



هل واجهت هجوما بسبب تبنيك للقضايا الشرعية؟



٭ لقد هاجموا من هم أفضل مني في الدعوة إلى الله عز وجل، وأنا أنادي بالحفاظ على عقيدتنا الإسلامية وأخلاق المجتمع الكويتي وهويته الإسلامية وعاداته وتقاليده، ولكن مع الأسف أن من يهاجمنا هم بعض ممن يدعي احترام الرأي والرأي الآخر، وهنا يكمن التناقض، فنحن حين نتحدث في مسألة معينة نرحب بأي رد أو انتقاد يثبت أننا على خطأ، أما إنهم ينتقدوننا لمجرد انتمائنا للهوية الإسلامية وندعو إلى الحفاظ على عادات وتقاليد وأخلاق المجتمع الكويتي فهذا أمر مرفوض.



ألا يعتبر ذلك حرية شخصية لهؤلاء المنتقدين لكم؟



٭ من يؤمن بالحرية الشخصية عليه أيضا أن يؤمن بحرية الرأي الآخر، فهم يتحدثون عن مسألة تخالف الدين وتخالف ثوابتنا وأنا رددت عليهم بكل أدب واحترام لشخوصهم وفقا لأدلة ثابتة من القرآن والسنة النبوية، فما الذي يجعلهم لا يقبلون رأيي خصوصا أن المجتمع الكويتي مجتمع مسلم محافظ على هوية الإسلامية، فأين الخلل حين أدافع عن هذه الهوية الإسلامية، ولكن مع الأسف هناك من يعتقد أن حرية الرأي له فقط وأن من يخالفه يعتبر معقدا ورجعيا وبه جميع الصفات التي لا تليق.



ما المعايير التي على أساسها تختار رئيس مجلس الأمة القادم في حال وصولك إلى البرلمان؟



٭ يجب أن يكون رئيس مجلس الأمة القادم شخصية ليست لديها خلافات مع جميع الأطراف، ولديه حكمة وحنكة ويتعامل مع المجلس بدراية ورؤية سياسية رزينة، كما يجب أن يتعامل مع الحكومة بكل حزم خصوصا في قضايا حقوق ومكتسبات الشعب الكويتي، ويجب أن يكون على مسافة واحدة مع الجميع، وأنا شخصيا فرحت كما فرح الشعب الكويتي بعد إعلان الرمز الوطني أحمد السعدون وخوضه الانتخابات الحالية وبإذن الله سيكون هو رئيس مجلس الأمة المقبل، فهو شخصية مجربة في هذا المنصب ورأينا فيه رجل دولة حقيقيا يليق لهذا المنصب.



سبق لك ان تقدمت باقتراح بقانون بخصوص التصويت العلني لانتخابات رئاسة مجلس الامة وتعديل اللائحة الداخلية.. حدثنا عن هذا المقترح.



٭ مسألة التصويت على منصب رئاسة مجلس الأمة يشوبها علامات استفهام وخصوصا خلال المجلسين الفائتين 2016 و2020، مما جعل الشارع الكويتي يفقد المصداقية في بعض النواب بسبب تناقض تصريحاتهم ومواقفهم حول هذه المسألة، لذلك أنا أول من تقدم باقتراح بقانون بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة في هذا الخصوص ونص الاقتراح على أن تكون عملية التصويت لانتخابات منصب رئيس مجلس الأمة علنيا، وشخصيا لا أرى أي مشكلة في أن يكون التصويت علنيا فمن حق الناخب الكويتي أن يعرف أفعال النائب الذي اختاره لتمثيله في البرلمان.



وما سبب تقديمك لهذا الاقتراح؟



٭ الشفافية بهذا الخصوص مطلوبة ولا يعيبها ان تكون علنية وحتى نتلافى أي مشكلة قد تفتعل في المستقبل تعوق عمل المجلس، وأنا أرى انه يجب يكون عمله وتصويتاته وحتى لجانه بكل شفافية ووضوح للشعب الكويتي.



ماذا قدمت للقضية الاسكانية اثناء ترؤسك للجنة البرلمانية الإسكانية في المجلس السابق؟



٭ القضية الاسكانية حازت اهتمامي بشكل كبير وهذا انعكاس لاهتمام والدي النائب السابق غنام الجمهور- رحمه الله - الذي كان جل اهتمامه أثناء عضويته هي قضية الإسكان، وبحكم معرفتي بمعاناة المواطنين وظروفهم الاسكانية، لذلك منذ بداية عملي البرلماني بمجلس 2020 طلبت من النواب ان يزكوني لرئاسة اللجنة الاسكانية وان يعينوني بسبب وجود رغبة لدي وطموح بتحقيق شيء للمواطن الكويتي خصوصا في القضية الاسكانية، وفي اول اجتماع لنا في اللجنة الاسكانية قمنا بجمع جميع اللجان التطوعية حتى نصل الى مكامن الخلل في المشاريع الاسكانية المتعثرة والمتأخرة، وصدمنا بعد ان اكتشفنا ان الخلل في المؤسسات الحكومية وهناك تواطؤ بحل قضية مصيرية للمواطن الكويتي، وعلى سبيل المثال مدينة جنوب سعد العبدالله التي وجدناها متأخرة تقريبا سبع سنوات، وبفضل الله خلال عمل سبعة اشهر استطعنا إزالة مزرعة الدواجن ومصنع المعادن ونقلنا مقبرة الإطارات الى منطقة السالمي ولأننا عملنا عملا صادقا كان ذلك كلفته المالية على الدولة «صفر»، وقد حررت المنطقة وبعدها تم توزيع الأراضي في مدينة جنوب سعد العبدلله على المواطنين.



ولماذا قدمت استجوابا لوزير الإسكان في حينها؟



٭ لأنني طلبت من الوزير ان يقوم بتوزيع مخطط المنطقة ومنحته 20 يوما مهلة ليقوم بذلك وبعدها قدمت الاستجواب وبعد تقديمي للاستجواب بما يقارب شهرا تم توزيع مخطط مدينة جنوب سعد العبدالله واستكملنا العمل بفضل الله، وأقررنا ميزانيتها بكلفة مليارين و100 مليون دينار كويتي عن طريق وزير المالية عبدالوهاب الرشيد الذي كان متعاونا معنا بهذا الجانب.



وما رؤيتك المستقبلية للقضية الإسكانية؟



٭ العوائق التي تعوق المشكلة الاسكانية أصبحت واضحة والمشكلة الآن ليست في عدم توافر أراض فالأراضي متوافرة، والآن تحت يد الرعاية السكنية 150 ألف أرض سكنية ولكن المشكلة تكمن في السيولة المالية، وبشكل عام العوائق كثيرة والقضية الإسكانية قضية شائكة وكما ذكرت أن المشكلة في السيولة المالية وأيضا هناك مشكلة في التشريعات والقوانين، وفيما يخص رؤيتنا المستقبلة بتشريع قوانين تفرض رسوما على الأراضي المحتكرة وتحريرها ولدينا قوانين أخرى في حال كان هناك تعاون حكومي - نيابي لإقرار هذه القوانين فإنني اؤكد ان القضية الاسكانية ستكون من الماضي لأنها ستحل جذريا.



حدثنا عن هذه القوانين؟



٭ لدينا أفكار سنترجمها بقوانين حول زيادة التعرفة، لأن بعض التجار انتقل بالاستثمار من السكن الاستثماري الى السكن الخاص استغلالا منه لانخفاض تكلفة الكهرباء والماء في السكن الخاص، لذلك سنقدم قانون برفع تكلفة الكهرباء الى 22 فلسا بدلا من 2 فلس في السكن الخاص لأي مواطن يملك أكثر من عدد 2 بيت على أن تكون التعرفة في البيت الأول، والثاني كما هي فلسان، وسيكون هذا القانون طاردا للتاجر الذي يريد الاستثمار في السكن الخاص، كما أن لدينا أفكارا بإشراك المستثمر الأجنبي في تطوير البنية التحتية وأيضا لدينا فكرة بإشراك المطور العقاري ولكن بشروط وضوابط تحمي الأسرة الكويتية كما لدينا فكرة بمشاركة البنوك المحلية في توفير السيولة ولكن وفق بشروط وضوابط بنك الائتمان وتكون العقود عن طريق بنك الائتمان وهذا كله لحماية الأسرة الكويتية بحيث يكون المواطن وأسرته تحت حماية الدولة.



لماذا لم تتم ترجمة هذه القوانين وإقرارها في المجلس السابق؟



٭ كل الشعب الكويتي يعلم كيف كانت الظروف السياسية الاستثنائية التي عشناها في المجلس السابق وبسبب عدم وجود مناخ سياسي مناسب يساعد على مناقشة وإقرار هذه القوانين، وبالرغم مما شهدناه من صراع سياسي فقد استطعنا خلال المجلس السابق تحرير أراض وتوفير أكثر من 55 ألف وحدة سكنية في مدينة المطلاع وجنوب سعد العبدالله وخيطان وعبدالله المبارك.



مواقفك في الاستجوابات كانت إما عدم التعاون أو مع طرح الثقة عدا استجواب وزير الدفاع كان تجديد الثقة، فما السبب؟



٭ نحن أتينا إلى مجلس الأمة حاملين أمانة وثقة الناخبين على عاتقنا ولدينا أمانة بيننا وبين رب العالمين في ضمائرنا، والنائب في البرلمان يكون قاضيا وشاهدا فيما يخص الاستجوابات، وأما استجواب وزير الدفاع السابق الشيخ حمد جابر العلي فهو بإجماع السواد الأعظم من السياسيين والمتابعين فهو نظيف اليد، والقضية التي كانت كبيرة لدينا هي إدخال المرأة في الجيش الكويتي وقد أعلنت وزارة الدفاع عن دورة عسكرية لفتح المجال لدخول المرأة للسلك العسكري، وبرغبة من أحد مشايخ الدين الأفاضل نذهب إلى الأخ وزير الدفاع حينها ونتناقش معه حول هذه القضية وجها لوجه، وبالفعل ذهبنا إليه وكان قد استقبل المشايخ الأفاضل وهم: الشيخ عثمان الخميس والشيخ فرحان الشمري والشيخ محمد ضاوي العصيمي والشيخ خالد شجاع ومشايخ اخرين استقبالا يليق بهم وطلبوا منه اللجوء إلى الرأي الشرعي بما يخص دخول المرأة الى السلك العسكري، وكان رد وزير الدفاع بأنه سيلجأ إلى الرأي الشرعي بالإضافة الى رأي المشايخ الحاضرين وتعهد بذلك، وإلى يومنا هذا بفضل الله الدورة العسكرية للمرأة أوقفت ولم يدخل أحد بل وإنها تم إلغاؤها، وهذا هو هدفنا فنحن لا نبحث عن رأس الوزير بل لدينا مشكلة وقد تعاون معنا بها الوزير لذلك كان موقفنا من استجواب وزير الدفاع السابق للمصلحة العامة وليست لي أي مصلحة خاصة مع الوزير، وانا كنائب يجب ان أحمي اي وزير يحمي المال العام ويحافظ عليه ويحافظ على قيم المجتمع وثوابته الشرعية.



ما رأيك في تكويت المناصب العامة وطريقة تولي المناصب القيادية في الدولة؟



٭ حين أتينا في المجلس السابق جئنا على تركة «خربة» من حيث القيادات الفاسدة إلا من رحم الله وهذا الفساد استشرى وانتشر على مدى عشرات السنين في الوزارات، لذلك ان كانت هناك رغبة في الإصلاح يجب ان يتم اجتثاث هؤلاء بالكامل عن طريق القيادات الوسطى من وكلاء الوزارات الى رؤساء الأقسام واي شخص منهم لديه شبهة مالية او شبهه قانونية يجب ان يقال، ونحن في بلد توجد به من الكفاءات الكثيرة والقادرة على النهوض بالكويت وتنميتها لتعود كما كانت مزدهرة بجميع المجالات، ونقول إننا اليوم نلتمس نفسا إصلاحيا وكلنا أمل في الله عز وجل وبقيادة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بإزالة جميع عناصر الفساد في جميع مؤسسات وهيئات الدولة وتستبدل مكانهم الكفاءات الوطنية المخلصة وأن يكون الرجل المناسب في المكان المناسب حتى تنمو الكويت.



كيف ترى سياسة الاحلال والتركيبة السكانية؟



٭ من حق المواطن الكويتي أن يخدم بلده ويعمل دون أن يزاحمه بذلك أي وافد، فلابد من أن تكون الأولوية للمواطن الكويتي في مواقع مؤسسات وهيئات الدولة، ونحن نملك كفاءات وخبرات وطنية كثيرة، اما فيما يخص التركيبة السكانية فنحن نعاني من هذه القضية، ومن وجهة نظري فان بداية معالجتها تكمن بعمل الحكومة بشكل حازم وجدي في الوافدين المخالفين لقانون الإقامة بالبلاد في ظل وجود ما يقارب 150 ألف وافد مخالف داخل الكويت «يسرحون ويمرحون» ما يشكل خطرا على المجتمع، بالإضافة الى ضرورة تنظيف البؤر السكانية في بعض المناطق التي يقطنها هؤلاء الوافدون المخالفون، ولكن لا يمكن البدء بحل هذه القضية دون وجود خطوات تدريجية مدروسة لا تسبب انعكاسا سلبيا على المجتمع الكويتي، فنحن جل ما نطلبه هو ان تذهب الكويت نحو التطور والتنمية والازدهار وان تعود الكويت كما كانت رائدة في جميع المجالات مقارنتا مع دول الخليج والدول العربية.



ما رأيك بمرسوم الضرورة فيما يخص التصويت وفقا للبطاقة المدنية واضافة المناطق الجديدة؟



٭ هذا المرسوم يعتبر خطوة إيجابية ومؤشرا لنفس إصلاحي من قبل الحكومة التي قرأت سخط المواطن بهذا الخصوص، والتصويت وفقا لعناوين البطاقة المدنية يعتبر معالجة حقيقية للعبث الذي حصل بنقل القيود الانتخابية من دائرة الى دائرة اخرى، ولكن هذه المشكلة لم تنته بعد، فنحن نجد على سبيل المثال الدائرة الرابعة بها بما يقارب 208 آلاف ناخب وناخبة بينما الدائرة الثانية بها ما يقارب 90 ألف ناخب وكلتا الدائرتين يخرج منها 10 نواب ونجد المفارقة هنا بأكثر من الضعف، لذلك يجب ان تكون هناك معالجة كاملة وشاملة للنظام الانتخابي وتعديل الدوائر الانتخابية، فان كان هناك نهج اصلاحي جاد يجب ان يكون هناك توزيع عادل للدوائر الانتخابية وذلك عن طريق مجلس الامة المقبل، وفي بداية جلساته بتعاون حكومي يتلخص بنظام انتخابي عادل من حيث توزيع الدوائر وتعديل الأصوات ايضا لان نظام الصوت الواحد لم يعد صالحا.



وما النظام الانتخابي المناسب من وجهة نظرك؟



٭ أهم ما في هذا الأمر كما ذكرت ان يكون نظاما عادلا للجميع، فاما ان يكون 25 دائرة بصوتين أو 10 دوائر بخمسة أصوات، وهذا الواقع المفترض بأن يكون عدد الاصوات بنفس عدد النواب الذين يمثلون الدائرة.



ما تصورك للمرحلة القادمة؟



٭ علينا أن نعي جميعا بأن الوطن وطننا جميعا والحكومة هي حكومة وطننا فإن كانت صالحة نتشرف بها وإن كانت طالحة فنقومها ونعالج أخطاءها ونحاسبها، ولا توجد بيننا وبين الحكومة خصومة شخصية، فنحن خصومتنا مع النهج الفاسد، فإن وجدنا نهجا إصلاحيا فنحاول من يدعمه ويحميه ويتعاون معه، والتأزيم ليس مبدأنا ولكن هناك واقع معين يخلقه التأزيم والأصل بالتعامل بين البرلمان والحكومة هو التعاون حتى نصل إلى تحقيق تطلعات وطموحات الشعب الكويتي.





