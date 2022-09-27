قال مرشح الدائرة الثانية حامد محري البذالي «ترشحنا جاء استجابة لخطاب صاحب السمو والذي تلاه سمو ولي العهد وتحقيقا لرغبة الشعب الكويتي في الإصلاح والتنمية»، مؤكدا أنه لابد من التعاون بين السلطتين لتحقيق تطلعات وآمال الشعب الكويتي والارتقاء بالوضع المعيشي والخدمات العامة.



وقال البذالي في تصريح صحافي «من الضروري ترجمة الخطاب السامي للقيادة السياسية بحسن الاختيار وإعلاء كلمة الكويت على أي مصالح شخصية ضيقة، وإيصال المرشح المخلص الوطني الذي ينهض بالكويت ويدافع عن مصالح المواطنين ويمثل الأمة خير تمثيل، متعهدا بالدفاع عن حقوق المواطنين والذود عن مصالحهم، والارتقاء بالخدمات الصحية والتعليمية والإسكانية والمساهمة مع زملائه النواب بإقرار تشريعات تسهم في تحسين معيشة المواطنين، وتعزيز مكافحة الفساد ومحاربة الظواهر الدخيلة على مجتمعنا الكويتي الأصيل».