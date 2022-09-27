قال مرشح الدائرة الأولى مشعل الجويسري إن «خطاب صاحب السمو الأمير، حفظه الله، الذي ألقاه نيابة عنه سمو ولي العهد، حفظه الله، وضع خارطة طريق جديدة لكويت المستقبل وحدد ملامح المرحلة المقبلة والعهد الجديد، كما انه أعطى للكويتيين الأمل في حقبة زمنية جديدة ستمر بها الكويت للانتقال من حال الى حال أفضل وتحقيق التنمية والتقدم للبلاد والرفاه والعيش الكريم للمواطنين».



وتقدم الجويسري «بالشكر لصاحب السمو والشكر لسمو ولي العهد على هذه الثقة التي منحتموها لأهل الكويت لاختيار من يمثلهم في عضوية مجلس الأمة بكل حرية ومسؤولية وأمانة، فالخطاب السامي وضع المواطنين أمام مسؤولياتهم لاختيار القوي الأمين وتصحيح المسار لما هو افضل».



وذكر الجويسري في ندوة أقامها أمس الأول بمناسبة افتتاح مقره الانتخابي «تعاني البلاد من تراجع في مستوى الخدمات العامة فالطرق متهالكة ومستوى الخدمات الطبية في تراجع مستمر ومستوى التعليم في تراجع أيضا رغم ما ترصده الدولة من ميزانيات بأرقام مهولة، وهذا كله يحتاج الى وقفة جادة من قبل مجلس الأمة لتصحيح مسار هذه الخدمات من خلال معرفة سبب التراجع وإيجاد حلول مناسبة بعيدا عن الاضرار بالمواطن».



وأكد أن «المشكلة الكبيرة الآن هي قضية السكن وعدم توفير مساكن للمواطنين، وهذه القضية يتم الحديث عنها في مجلس وكل حكومة دون الوصول الى حل ينهي معاناة المواطنين.

والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا يعاني المواطن الكويتي من مشكلة السكن رغم وجود الأراضي وتوافر الاموال اللازمة لذلك، وهذه قضية يجب ان تكون على رأس أولويات المجلس المقبل».



وشدد على أن «القضية الأهم الآن هي قضية التوظيف فأبناء الكويت يتخرجون في الجامعات ويجلسون في البيوت يأخذون مصروفهم الشخصي من أهاليهم وينتظرون ديوان الخدمة المدنية ليجود عليهم ببعض الدرجات في بعض الوزارات والاعداد في تزايد وطوابير انتظار التوظيف تزداد دون وجود حل مع كثرة القوانين التي أقرت من المجالس المتعاقبة ولاتزال المشكلة قائمة فأين مكمن الخلل».



وقال «لا بد للمجلس المقبل ان يضع نصب عينيه هذه القضية لأنها تتعلق بجيل الشباب من الجنسين، كما انها تتعلق بتحقيق التنمية التي يرجوها كل مواطن لبلده، وهذه القضية هي مشكلة كل بيت كويتي فلا يوجد بيت الا وبه شاب أو فتاة عاطلان عن العمل فإلى متى هذه المعانة المتكررة؟».