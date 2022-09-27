أكد مرشح الدائرة الرابعة م.يوسف البذالي ان الكويت تعيش حالة من الأمل والتفاؤل بعد الخطاب السامي لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد والذي تلاه نيابة عنه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، موضحا ان مسيرة الاصلاح بدأت وهذا ما لمسناه بإقرار مرسوم الضرورة الخاص بالتصويت حسب عناوين البطاقة المدنية، ومحاربة ظاهرة شراء الاصوات، متمنيا استمرار هذا النهج الإصلاحي من خلال إقرار القوانين والمشاريع المتعطلة مثل الإسكان والصحة والتعليم وتوحيد سلم الرواتب وغيرها من الاستحقاقات المهمة.



وقال: الشعب الكويتي يستحق العيش برفاهية وحياة كريمة، خصوصا بعد ارتفاع سعر برميل النفط بشكل قياسي، كما اننا نعيش بفضل الله في دولة لديها وفرة مالية، لذلك يجب استغلال ذلك بإسقاط القروض عن المواطنين وزيادة الرواتب وزيادة علاوة الابناء.



ودعا البذالي الناخبين الى الاختيار الحسن لمرشحين اكفاء ورجال دولة يمثلون الامة خير تمثيل ويعبرون عن مطالبهم وحقوقهم ومكتسباتهم التي كفلها الدستور.