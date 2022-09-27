الحكومة تدعو لتنويع مصادر الدخل وتغمض عينيها عن قدرات الشباب وإشراكهم في وضع وتنفيذ خطة زمنية ذات ملامح واضحة في تعزيز الإيرادات الحكومية عبر قطاعات عدة

على الحكومة أن تتجه لخلق منتجات نفطية جديدة وألا تعتمد على النفط الخام كمصدر للإيرادات

ضرورة الاستفادة من خبرات الشباب في مجال التكنولوجيا للتطوير والارتقاء بالخدمات الحكومية

خلق بيئة تحفيزية للموظف الحكومي وتقييمه على أساس الإنجاز

معالجة الهجرة العكسية من القطاع الخاص إلى العام عبر عدة أدوات مثل توفير بيئة عمل آمنة مستقرة وتحديد مسميات تخصص للمواطنين الكويتيين

رفع المميزات والحوافز الوظيفية مثل رواتب دعم العمالة الوطنية ورفع نسبة توظيف الكويتيين للشركات ذات الدخل العالي



من حماس معهود بين الشباب، وعصامية في بداية الطريق، إلى وجه مألوف و«مقاتل» في ساحات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وكل ما له صلة بالشباب في الكويت، أطل داود معرفي كمرشح بوجه مألوف لانتخابات مجلس الأمة.



وأضاف في لقاء صحافي «هذا الواقع إن دل على شيء، فهو يعكس صحية نظامنا الديمقراطي، وأن الكويت كما يقال والله الحمد دائما ولادة.

من هذا المنطلق، يحمل داود معرفي تباشير شبابية عدة، تتلمس حماسه وصدقية طرحه بمجرد الجلوس معه، صاحب كاريزما وشخصية سلسة في آن واحد، تجد طرحه منسجما مع قناعاته دون البحث عن كلمة أو موقف يرجو منه «ثوابا أو يخشى فيه عقابا». في كافة ندواته ونشاطاته، تجده محاطا بشباب وشابات يتسمون بالحماس والنخوة والتفاعل الإيجابي في التعامل.



«الأنباء» التقت المرشح عن الدائرة الأولى داود معرفي في محاولة للاطلاع على توجهاته الانتخابية، وكان هذا الحوار:



ما دوافع الترشح إلى انتخابات مجلس الأمة 2022 عن الدائرة الأولى؟



٭ الإجابة عن هذا السؤال لا تنفصل عن الخلفية التي عرفني بها أهل الكويت وشباب وشابات الكويت، كشاب بدأ مسيرته كمبادر ورائد أعمال وواحد من قلة قليلة من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت في ذلك الوقت.



ولا شك أن السير قدما منذ سنوات طويلة كصاحب مشروع صغير أو متوسط، كان طريق دونه تحديات وواجهنا مع الشباب خلاله العديد من الصعوبات في وقت لم يكن مفهوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومجتمع رواد الأعمال قد بلغ مرحلة النضوج.



هل بيئة الأعمال الموجودة تواكب الطموحات المطلوبة؟



٭ كانت السنوات الأربع إلى الست الماضية من الأصعب في تجربتنا كرواد أعمال، أما مكمن الصعوبة فيعود لكون بيئة الأعمال كانت قاصرة بشكل كبير عن مواكبة طموحات الشباب الكويتي في كافة المجالات، إذ كان رواد الأعمال وصلوا إلى درجة عميقة من الوعي والإدراك وتكوين الخبرات، في حين أن الجهات المعنية لم تكن بمستوى الآمال العريضة هذا الواقع تجلى في صور عدة منها هجرة العديد من الرواد وأصحاب الأعمال إلى دول مجاورة تلقفتهم بأيد مفتوحة وصدور رحبة وأسس فيها شباب الكويت مشاريع لاقت نجاحا منقطع النظير، وكذلك بقاء المؤسسات التي أسستها الدولة بما فيها الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة دون مستوى الطموح، نتيجة عوامل عدة من بينها التدخل السياسي والشخصانية في التعامل، أما الثالثة والأهم فهي عدم التجاوب المطلق سواء من قبل الجهات الحكومية أو أعضاء مجلس الأمة من مطالبنا المستمرة.



هل معنى ذلك أن سوف تكون ممثلا حقيقيا للشباب داخل قاعة عبد الله السالم»؟



٭ شباب وشابات الكويت والمبادرون، باتوا يحتاجون إلى من يمثلهم في قاعة عبدالله السالم تمثيلا حقيقيا، إلى من ينقل ويحمل همومهم ويترجمها في مشاريع وقوانين واختصار إجراءات وقرارات حيوية، وليس فقط مجرد شعارات. وهنا تكمن دوافع ترشحنا إلى قاعة عبد الله السالم.



وأنا أقول إن مطالب هؤلاء الشباب تصب وتتكامل مع التوجهات الحكومية العامة المعلنة من قبل الحكومات المختلفة والتي بقيت حبرا على ورق.

لذا، فأنا اعتبر نفسي أمام مسؤولية اجتماعية بالترشح، أو ليست الحكومات من أعلنت عن سعيها لخلق وظائف، أو ليست الأجهزة الحكومية من ادعت أنها تعمل على تبسيط الإجراءات وتطوير بيئة الأعمال؟ ألم تكن الجهات الرسمية من تسلط الضوء على أن الشباب يشكلون السواد الأعظم من المجتمع؟ ألم يكن ديوان الخدمة المدنية من يكشف عن عدد طالبي الوظائف بالآلاف من فترة إلى أخرى؟ وهذه الجهات نفسها كانت تشدد على ضرورة تنويع مصادر الدخل!



هذه التساؤلات التي يعرفها الجميع، توكد أن الحكومات المتعاقبة كانت تدرك واقع الحال وتعطل في الوقت نفسه طرح الحلول لتحقيق أهداف معلنة من قبلها، وهي تملك الأدوات لتحقيقها!



مكونات الرؤية للشباب



إذن، ما مكونات هذه الرؤية الشبابية التي يحملها المرشح داود معرفي ويتوجه بها إلى الشباب؟



٭ كلنا نعلم أن الكويت كدولة والله الحمد تملك كافة المقومات المالية والاقتصادية، ولكنها أيضا تملك ما هو أهم والمتمثل بالكفاءات الشبابية والشخصيات الاقتصادية.

ومع ذلك، أقولها بكل أسف اننا وفي العامين الماضيين، واجهنا بشكل واضح مؤشرات مقلقة بدأت في خضم جائحة كورونا، بخسائر فادحة عني بها المبادرون، ترافقت مع ارتفاع في نسب الجريمة لاسيما بين الشباب، وتفشي الممنوعات والمتاجرة في المخدرات. كل ذلك، بسبب غياب المرافق التي تمكن الشباب من تفريغ طاقاتهم.



هذه المعطيات، تؤكد حاجتنا إلى برنامج اقتصادي اجتماعي تربوي ترفيهي، يفتح آفاقا جديدة أمام الشباب ويركز بالمختصر على 5 محاور هي:



ـ توفير فرص استثمارية أمام الشباب في مختلف المنشآت الحكومية من حدائق عامة وواجهات بحرية ومنشآت تربوية، لا تقتصر فقط على الأنشطة الترفيهية، بل تشمل عقود الصيانة والتطوير.



ـ إعادة إحياء المنشآت الحكومية وتحديثها ومنح عقود صيانتها بشفافية تامة إلى الشباب الكويتي، وإعادة إحياء دور المؤسسات الحكومية الفنية والثقافية والموسيقية والترفيهية.



ـ منح الشباب منافذ تسويق لكافة المنتجات في الجمعيات التعاونية والمرافق الحكومية الأخرى.



ـ إعادة النظر بدور كافة المؤسسات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والجهات الحكومية ذات الصلة بها وبإصدار التراخيص، عبر اعتماد التحول الرقمي الشامل.



ـ ضرورة الارتقاء بالتعليم والمناهج التربوية والعمل على إعادة النظر بالتخطيط التربوي الإستراتيجي، بما يجعل التخصصات الجامعية مناسبة لمتطلبات سوق العمل والتطورات الحاصلة في العالم كالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.



ـ تفعيل ما بدأناه لجهة توزيع الأراضي والقسائم على الشباب سواء لإقامة الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية والزراعية وسواها، خصوصا أن المقاربة الحكومية للدعم، قامت على فكرة دعم رأس المال حصرا، في حين أن تكلفة القسائم وبدلات الإيجار هي المستهلك الأول لهذا الدعم.



مشروع دولة ورؤية اقتصادية



في السياق نفسه، ما رؤيتكم الاقتصادية لدور الكويت المستقبلي؟



٭ أي رؤية اقتصادية للدولة وبغض النظر عن مضمونها، هي جزء من برنامج عمل الحكومة، ولكن يجب توجيه المواطنين والمجتمع والمؤسسات نحوها. وهنا، تستحضرني الإشارة إلى ما تردد على مسامعنا منذ العام 2010، من رؤية لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري.

وبواقعية أعتقد أن هذا التوجه أصبح صعب التطبيق، بالنظر إلى أن دول عدة من حولنا أصبحت فعليا مراكز مالية ومصرفية وتجارية وغيرها.



ففي المقابل، أي رؤية اقتصادية مستقبلية يجب أن تنطلق من المقومات التي تملكها الكويت من جهة والدراسة الدقيقة التاريخية للتجارب المماثلة والمختلفة والسابقة مثل فينزويلا والنرويج وتجنب المرض الهولندي، وألا تبقى الإيرادات محصورة كمصدر بنتاج عملية نفط البيع الخام.

بحيث، كلما انخفض سعر برميل النفط عالميا، يعلو الحديث عن سعي الحكومة لإيجاد مصادر إيرادات جديدة، ويكثر الحديث عن فرض ضرائب وسواها في حين ازدياد مصاريف الدولة بشكل طبيعي مع نموها وازدياد عدد سكانها وثبات إيراداتها ينذر بأننا بمنتصف أزمة يجب التدخل والتحرك الفوري أن يكون النفط قيمة مضافة بجانب مصادر الدخل الأخرى، ويتزامن ذلك، مع تحول معظم الدول إلى الطاقات البديلة والمنتجات الكهربائية من سيارات وغيرها، ما يسلط الضوء على النقاش الحاصل حول جدوى ومستقبل الوقود الأحفوري والطالب عليه.



هذه الوقائع، تدعو بالتأكيد إلى ضرورة بحث تطوير صناعات نفطية تتخلى من خلالها الدولة عن فكرة بيع النفط الخام كمصدر أساسي للدخل، والبدء في التحول نحو المنتجات النفطية والصناعات نفطية وبتروكيميائية متكاملة، بما يساهم في رفع القيمة المضافة للنفط الكويتي الخام، ويخلق دورة اقتصادية متكاملة، توفر فرص عمل إضافية للمواطنين.



وفي السياق نفسه، على الحكومة أن تستفيد من التجربة المميزة التي حققها الشباب الكويتي في مجال المشاريع التكنولوجية، والعمل على توفير بيئة أعمال ديناميكية إبداعية جاذبة للشركات في منطقة الخليج، بحيث نتحول إلى «سيليكون فالي الخليج» كعاصمة للتكنولوجيا في ظل وجود الموارد الشبابية ذات الطاقة الإبداعية.



أمل ببوادر إصلاح



هل تتوقع أن تتسم المرحلة المقبلة بالهدوء في المشهد السياسي، بخلاف المرحلة السابقة؟



٭ نعم، لدي إيمان بأن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة إنجاز. ولولا هذا الإيمان ما كنت لأفكر بالترشح. لذلك، كلي أمل بأن تكون الفترة فترة خير على الكويت وبوادر إصلاح شامل يستفيد منه المجتمع، تجلت في الخطوات العملية في السلك القضائي وبعض الخطوات في طريقة الانتخاب لا سيما لجهة الانتخاب بالبطاقة المدنية، وهي خطوات مطمئنة للناخب. وفي الوقت نفسه، إذا كانت هذه الخطوات ستقتصر على الانتخابات، سنكون صدا منيعا لها.





أين يكمن وكيف سيتم تمكين الشباب؟



سألنا المرشح داود سليمان معرفي عن مفهومه لتمكين الشباب في الكويت، وكيف سيسعى لترجمة هذا المفهوم على أرض الواقع.



وانطلق في إجابته من الركائز الأساسية لبرنامجه والقائم على العدل والمساواة والحرية وتكافؤ الفرص، وهي مبادئ مستقاة من المواد 7 و8 من الدستور، مفهوم المحاصصة الذي كان يعتمد في اختيار القيادات في الجهات الحكومية كمعيار أساسي والكفاءة كمعيار ثانوي، مقترحا أن الإنجاز والكفاءة ونقل الخبرات والمعرفة لا بد من تكريسها في تنفيذ خطة وبرنامج العمل للوصول إلى رؤية الكويت، بالإضافة إلى تطوير الآليات والأدوات في تنفيذ إتمام المعاملات وتعزيز المهنية للقضاء على المحسوبية والواسطات والتأخر في إتمام المعاملات للتحول الرقمي الكامل واعتماد الأنظمة الإلكترونية، معتبرا في الوقت نفسه أن مثل هذا التوجه يلعب دورا محوريا في تمكين الشباب لكونهم من أكثر الشرائح اطلاعا وتعمقا في فهم التطورات التكنولوجية وكيفية التعامل معها.



معالجة الهجرة العكسية من الخاص إلى العام



توقف معرفي عند ظاهرة الهجرة العكسية من القطاع الخاص إلى العام، معتبرا أن وراءها أسبابا عدة، أهمها كون الرواتب في القطاع الخاص أصبحت توازي أو أقل من تلك الممنوحة من قبل الجهات الحكومية وتوفير بيئة عمل آمنة مستقرة وتحديد مسميات تخصص للمواطنين الكويتيين ورفع المميزات والحوافز الوظيفية مثل رواتب دعم العمالة الوطنية ورفع نسبة توظيف الكويتيين للشركات ذات الدخل العالي.



وطالب الحكومة بضرورة الاستمرار ببرنامج دعم العمالة وتطويره، مشيرا إلى أنه لا يمكن توجيه اللوم للقطاع الخاص في هذه الظاهرة.



السيرة الذاتية



ـ حاصل على شهادة البكالوريوس والماجستير في إدارة الأعمال، وهو رب أسرة مكونة من 4 أبناء.



ـ اتسمت مسيرة داود بالعصامية، إذ إنه من أصغر الكويتيين الحاصلين على براءة اختراع من النادي العلمي وبرز كأول كويتي يعمل في واحدة من سلسلة المطاعم العالمية في بداية تجربته العملية بعمر 17 سنة.



ـ كون داود خبرات مهمة ومتنوعة في القطاع الخاص من خلال العمل مع مؤسسات مالية ومصرفية قيادية وكبرى شركات الاستثمار.



ـ برز داود معرفي كمبادر في مجال المشاريع الشبابية، وإيمانا منه بالدور المحوري والمستقبلي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ساهم في تأسيس أول شركة خاصة تخدم هذه الشريحة من المشاريع.



ـ يتطلع داود دائما لتعزيز دور الشباب في كافة المجالات والنواحي، إيمانا منه بدورهم المستقبلي وقدراتهم على إحداث تغيير والمساهمة في خلق فرص وظيفية وتمكين الشباب ودعم التنمية المجتمعية.



ـ ساهم في تأسيس العديد من جمعيات النفع العام من بينها الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو عضو مؤسس في الاتحاد الخليجي لرواد الأعمال. كما شغل عضوية مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي لريادة الأعمال.

وقد مكنته خبراته في مجال المشاريع الشبابية من تولي مهام عدة في هيئات حكومية متخصصة من بينها عضوية مجلس إدارة الصندوق الكويتي لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والهيئة العامة للقوى العاملة وغيرها من اللجان الحكومية ولجان مجلس الأمة والتي كان لها دور مهم في إعداد مشاريع وقوانين تخدم الشباب محليا وإقليميا بما يساهم في تحسين بيئة الأعمال.



ـ نظم وساهم في تنظيم عدد من الفعاليات المحلية الخاصة بالمشاريع الشبابية. كما استضاف شخصيات عالمية ملهمة، ومثل دولة الكويت في عدة مؤتمرات محلية وإقليمية ودولية متخصصة وشارك متحدثا رئيسيا فيها، مما عمق معارفه فيما تقدمه الدول المتقدمة من خدمات لرعاية وتمكين الشباب.



ـ خاض داود معرفي تجربة الترشح لانتخابات غرفة تجارة وصناعة الكويت لدورتين، رغبة منه في تسليط الضوء على ضرورة منح فرصة للشباب وللمشاريع الشبابية في هذه المؤسسة، وحقق أرقاما مميزة.