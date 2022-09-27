مستشارو مجلس الأمة أكدوا لي أن «قانون المسيء» لن يُطبق بأثر رجعي ولذلك قمت بالتصويت عليه بالموافقة

الخبراء أكدوا أنه لا رجعية للقوانين وحتى رد «الفتوى والتشريع» على وزارة الداخلية بعدم رجعية القانون

أخذنا الموافقة من منطلق شرعي بأن أطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم

لا يمكن أن نعارض قانوناً مبدأه مبدأ شرعي ويتوافق مع المادة الثانية من الدستور

هناك حكم نهائي تمييز بعدم رجعية القانون ولكن فوجئ الجميع بأن القانون طُبِّق بأثر رجعي

قبل نجاحي في مجلس 2020 وعدت الناخبين بتعديل قانون المسيء لكن تعطيل الجلسات حال دون ذلك

مجلس 2020 كلفته كانت عالية على الدولة والشعب

فكرة الجلوس على مقاعد الوزراء لإيصال رسالة استهجان راقية ونجحت الفكرة

اجتمعنا على كلمة سواء بأنه لن تكون هناك جلسة ما لم يصعد رئيس الوزراء منصة الاستجواب

أتوقع وصول 35 نائباً إصلاحياً للمجلس المقبل والكويت بحاجة للإصلاحيين

أعده للنشر: رشيد الفعم

أكد مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق فارس العتيبي أن الشعب مطالب بإيصال الإصلاحيين، مشيرا إلى أن الخطاب الأميري جاء متوافقا مع المطالب الشعبية.

وأضاف العتيبي في لقاء صحافي: مستشارو مجلس الأمة أكدوا لي أن قانون المسيء لن يطبق بأثر رجعي ولذلك قمت بالتصويت عليه بالموافقة، والخبراء أكدوا أنه لا رجعية للقوانين وحتى رد الفتوى والتشريع على وزارة الداخلية بعدم رجعية القانون، أخذنا الموافقة من منطلق شرعي بأن أطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم، ولا يمكن أن نعارض قانونا مبدأه مبدأ شرعي ويتوافق مع المادة الثانية من الدستور.

وذكر أن «هناك حكم نهائي تمييز على عدم رجعية القانون، ولكن فوجئ الجميع بأن القانون طبق بأثر رجعي، وقبل نجاحي في مجلس 2020 وعدت الناخبين بتعديل هذا قانون المسيء، لكن تعطيل الجلسات حال دون ذلك، ومجلس 2020 كلفته كانت عالية على الدولة والشعب».

وقال إن «طلب رئيس الوزراء السابق تأجيل الاستجوابات المزمع مخالف مخالفة صريحة لنصوص الدستور ولم نقبل بها، وفكرة الجلوس على مقاعد الوزراء لإيصال رسالة استهجان راقية ونجحت الفكرة، واجتمعنا على كلمة سواء بأنه لن تكون هناك جلسة ما لم يصعد رئيس الوزراء منصة الاستجواب»، متوقعا وصول 35 نائبا إصلاحيا للمجلس المقبل والكويت بحاجه للإصلاحيين، وإلى تفاصيل اللقاء:



ما موقفكم من قانون المسيء حال وصولكم لمجلس الأمة؟



٭ قانون المسيء الذي قمت بالتصويت عليه ورغم ان هذا القانون جاء بشكل سريع، ولكن أريد أن اوضح سبب موافقتي عليه، فالكل يعلم ان في مجلس الامة مستشارين قانونيين وخبراء وخاطبتهم وأكدوا لي أن هذا القانون لا أثر رجعي له.



هل المستشارون فقط من أكدوا هذا الأمر؟



٭ ان الخبراء أكدوا لي هذا الأمر أنه لا رجعية للقوانين وهذا أمر معروف، وحتى رد الفتوى والتشريع على وزارة الداخلية بعدم رجعية القانون ونحن أخذناها من منطلق شرعي وأطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم، ولا يمكن أن نعارض قانونا مبدأه مبدأ شرعي ويتوافق مع المادة الثانية من الدستور، وهناك حكم نهائي تمييز على عدم رجعية القانون، والجميع فوجئ ان القانون طبق بأثر رجعي، والكل تفاجأ وفي برنامجي الانتخابي، وقبل نجاحي في مجلس 2020 وعدت الناخبين بتعديل هذا القانون السيئ وتبنيت إصلاحات وقوانين وبفضل الله سبحانه وحينما تقدم الأخ مرزوق الخليفة بتعديل قانون المسيء وقعنا معه ودخل اللجنة المختصة وأخذنا توافقا مع الحكومة لإقرار هذا التعديل.



ما القوانين التي تقدمت بها في المجلس الماضي؟



٭ تقدمت بقوانين وعندما أتت ما تسمى الحكومة الشعبية تقدمنا عشرة نواب بتعديل القانون، ولكن للأسف غابت الحكومة، والحقبة خلال الـ 8 سنوات الماضية كانت سيئة والكل شاهد عليها ووضعت برنامجي على أن الإصلاح هو الأساس والبلد على حافة الانهيار ورئيس المجلس تسيد على كل الأمور، والشعب كان يراقب ورسالة 5 ديسمبر 2020 كانت واضحة وصريحة بدخول 31 نائبا جديدا، للأسف لجنة الأولويات الأخيرة وضعت ضد مصالح المواطنين بجميع القوانين، والدليل على ذلك تغيير مسمى الخادم الى عامل منزلي، وهل هذا قانون تقدمه على عشرة قوانين مهمة كقانون بسط القضاء على قوانين الجنسية وتعديل قانون المسيء وتعديل اللائحة الداخلية والقروض وغيرها من القوانين المهمة وتغيير القوانين ويقدم عليها قانون تغيير مسمى الخادم والكثير من القوانين كانت منتهية، ولكن اللجان لم يطلب منها رفع تقريرها ومكتب المجلس اللي يحرك بأمر ولكن الشعب الكويتي كان أكبر من هذا كله وانتصر للحق، وكانت هناك قوانين لابد من إزالتها تم إقرارها والزخم الشعبي الذي رفع رحيل الرئيسين هو من أوصلنا لهذه المرحلة.



لماذا رفعت شعار حل مجلس 2020؟



٭ رفع شعار رحيل مجلس الأمة 2020 جاء بعد ان تأكدت ان هذا المجلس كلفته عالية على الدولة والشعب لأنه وصل لدرجة مخيفة وبعد هذا كله كيف لي ألا أطالب برحيل هذا المجلس، والقناعة كانت أنه من المستحيل أن يستمر هذا المجلس بهذا الوضع وأكبر دليل ان الخطاب السامي جاء متوافقا مع مطالبنا.



من صاحب فكرة الصعود إلى منصة الرئاسة، وما رأيك في طلب رئيس الوزراء السابق بتأجيل المزمع تقديمه؟



٭ فكرة الصعود الى المنصة للأخ ثامر السويط، ودخول حرس المجلس إلى المنصة أمر غير صحيح، فهذه القاعة قاعة عبدالله السالم لا يدخلها سوى أعضاء مجلس الأمة، وفوجئت بطلب رئيس الحكومة بالمزمع تقديمه وهو تحصين لمدة سنتين من المساءلة ويصوت عليها رئيس المجلس الذي يعلم مخالفتها وأين دفاعه عن الدستور؟ وهذا امر لا يمكن قبوله ومسخ وتفريغ دستوري في ظل مجلس أمة موجود، ولله الحمد قمنا بحماية الدستور ومتفائلون بالمرحلة المقبلة.



من أين جاءت فكرة الجلوس على مقاعد الوزراء؟



٭ الجلوس على الكراسي جاء بعد اجتماع لنا كأغلبية، وجاءنا الأخ مرزوق الخليفة كلكم رأيتم ما حصل من حرس المجلس لنا كنواب، وعلينا ان نوصل رسالة استهجان من خلال جلوسنا على كراسي الوزراء، وهي رسالة راقية ونجحت الفكرة واجتمعنا على كلمة سواء بأنه لن تكون هناك جلسة ما لم يصعد رئيس الوزراء منصة الاستجواب وكل ما قمنا به من اجل الدستور وعن صاحب فكرة الاعتصام بعد هروب الحكومة من الجلسات أتى الأخ شعيب المويزري وقال علينا ان نعتصم في المجلس ونفذنا فكرة الاخ شعيب بعد اجتماعات عدة اتفقنا ان نعتصم شهرا وجاء بعد جلسة المتقاعدين.



الاعتصام كان آخر الأوراق لديكم؟



٭ كان الاعتصام هو النعش الأخير وزاد عليها ندوات في دواوين المعتصمين وهذا يتوجب ان نوصل في يوم 29/9 النواب الإصلاحيين واتوقع وصول 35 نائبا إصلاحيا للمجلس المقبل والكويت بحاجه للإصلاحيين.





