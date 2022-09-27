أكد مرشح الدائرة الأولى النائب السابق مخلد العازمي أن رؤيته في برنامجه الانتخابي تتوافق مع رؤية القيادة السياسية في الكويت، مشددا على أن الاستثمار في الموارد البشرية هو الاستثمار الحقيقي في وقتنا المعاصر ولا يوجد لدينا نقص يعوق هذا الاستثمار.

وشدد العازمي في تصريح أمس على أن كلمة ممثل أمير البلاد في الأمم المتحدة بتاريخ 2022/9/20 التي أكد فيها أن الأولوية القصوى للكويت هي تطوير رأس المال البشري الإبداعي وحرص الدولة على الاستخدام الفعال للموارد البشرية، تحتم على السلطتين التعاون من أجل النهوض بالتعليم، خاصة أن الدول تنهـــض وترتقي وتتطــــور بسواعـــــــد أبنائهـــا.



وفي ختام تصريحه، قال العازمي «اليوم ما أحوجنا لدعم هذا الاستثمار لتعود الكويت درة الخليج».