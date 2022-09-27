استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء عند مستوى 0.310 دينار كما استقر سعر صرف اليورو عند مستوى 0.299 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس الاثنين.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الاسترليني ارتفع بنسبة 2.2 في المئة إلى مستوى 0.335 دينار في حين انخفض الفرنك السويسري بنسبة 0.67 في المئة لمستوى 0.313 دينار فيما استقر الين الياباني عند مستوى 0.0021.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.