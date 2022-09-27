أعلنت سفارة الكويت لدى الولايات المتحدة الأميركية، أنه تم تخصيص فندق في مدينة ميامي فى ولاية فلوريدا وفندق في مدينة أتلانتا فى ولاية جورجيا كموقعين لإجلاء المواطنين الكويتيين المتواجدين في المناطق المتوقع أن تتعرض لإعصار (إيان) الذي سيضرب بعض المناطق الأميركية والذين يرغبون في الإجلاء.

وعناوين الفندقين كالتالي:

1.الفندق في مدينة ميامي: HILTON MIAMI DADELAND

العنوان: 9100 N Kendall Dr, Miami, FL 33176

التلفون: +1786-975-1920

2.الفندق في مدينة أتلانتا:THE OMNI HOTEL CNN CENTER

العنوان: 100 CNN CENTER NW, ATLANTA, GA 30303

التلفون: +1404-659-0000

كما تم تحديد موقع في مدينة تامبا فى ولاية فلوريدا لنقل المواطنين الى هاتين المدينتين عبر حافلات مخصصة لذلك حيث ستتحرك هذه الحافلات في تمام الساعة 12:00 ظهرا من اليوم الثلاثاء الموافق 27/9/2022 من العنوان التالي:

1720 E HILLSBOROUGH AVE, TAMPA, FL 33610

وتؤكد السفارة في واشنطن للمواطنين الكويتيين ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع هذا الإعصار متمنية للجميع السلامة كما انها وفي الوقت الذي تتمنى السفارة للجميع السلامة فإنها تؤكد ضرورة اتباع التوجيهات الصادرة من السلطات المحلية المعنية.

وفي هذا الصدد تحث السفارة مواطنيها على الاستمرار بالتواصل معها على الأرقام التالية:

-سفارة دولة الكويت 202-262-0758

-القنصلية العامة في نيويورك 917-242-6688

-رقم الطوارئ لمدينة ميامي 202-873-3671

-رقم الطوارئ لمدينة أتلانتا 210-666-5555 - 917-297-444.