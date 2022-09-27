كشفت صحيفة "ذا تايمز أوف لندن" أن الممثلة الأميركية ميغان ماركل هددت دوق ساسكس الأمير هاري، بالانفصال عنه، إذا لم يؤكد علاقتهما علنا، وذلك قبل زواجهما الرسمي في 2018.

وذكر تقرير للصحيفة أن مصدرين أكدا أن ميغان أعطت هاري إنذارا نهائيا بشأن علاقتهما، مما تسبب في ذعره.

وأشار التقرير إلى أن هاري اتصل بالفعل بسكرتير الاتصالات لشقيقه الأمير وليام، وزوجته كيت ميدلتون، والأمير هاري أيضا في ذلك الوقت، جيسون ناوف، وطلب منه إصدار بيان يؤكد علاقته بميغان، ويدين المعاملة العنصرية التي تلقتها من الصحف البريطانية الصفراء.

ووفقا للتقرير، فإن ماركل، خلال وجودها في القصر الملكي، هددت الموظفين فيه، وانتقدت ما وصفته بعدم الاهتمام بها، وعدم معاملتها كما تقتضيه علاقتها بهاري.

وذكرت الصحيفة أن "موظفي هاري عرفوا أن ميغان كانت مختلفة عن صديقاتها، وكان لديها آرائها الخاصة، وأنها يمكن أن تخبر الناس بما هم عليه".

وأضافت أنه "في ربيع عام 2017، أي قبل أكثر من ستة أشهر من خطوبة الزوجين، قالت ميغان لأحد مستشاري هاري: أعتقد أن كلانا يعرف أنني سأصبح أحد رؤسائك قريبا".

وذكر التقرير أن ميغان، دوقة ساسكس قامت بتخويف اثنين من كبار موظفي قصر باكنغهام، في مارس 2021، عندما كانت عضواً عاملاً في العائلة المالكة.