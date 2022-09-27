عبدالكريم العبدالله

أعلن وزير الصحة د.خالد السعيد، عن افتتاح مركز اتصال مباشر معني فقط بتلقي استفسارات وشكاوى المتقاعدين المستفيدين من خدمات "عافية"، سيعمل اعتباراً من اليوم الأربعاء من الساعة 7,30 صباحاً حتى 1.45 ظهراً .

وبين الوزير السعيد أنه يهدف لضمان مستوى الخدمة المقدمة للمتقاعدين المشتركين في بطاقه عافية والتعامل مع الشكاوى مباشرة ، مشيرا الى تخصيص خط ساخن وهو 22965856 لاستقبال اتصالات المتقاعدين .

وثمّن الوزير السعيد دور إدارة التأمين والضمان الصحي من خلال زيادة التركيز على الدور الرقابي وفقاً لما جاء في عقد عافيه 3 ، وضمان وصول الخدمة للمتقاعدين بالمستوى المطلوب.