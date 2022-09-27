أعلنت وزارة الصحة المصرية في بيان اليوم الثلاثاء، رصد ثاني حالة إصابة بجدري القرود في البلاد وهي لمريض قادم من إحدى الدول العربية.

وقالت الوزارة في البيان، إنها عزلت المصاب في أحد المستشفيات واتخذت كافة الاجراءات الوقائية وإن حالته العامة مستقرة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في السابع من سبتمبر رصد أول إصابة بجدري القرود لمواطن لديه إقامة بإحدى الدول الأوروبية.

وسجلت نحو 90 دولة لا يتوطن فيها جدري القرود تفشيا للمرض الفيروسي الذي أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه يمثل حالة طوارئ صحية عالمية.

وينتقل فيروس جدري القرود عن طريق الاتصال الوثيق مع الأشخاص المصابين أو الحيوانات أو المواد الملوثة ويتسبب عادة في ظهور أعراض مشابهة لأعراض الجدري ولكنها أخف منها، مثل ارتفاع درجة الحرارة والصداع والطفح الجلدي.