لجأت شابة أميركية إلى طريقة ذكية لتضمن وصول سيرتها الذاتية إلى إدارة الشركة المعنية بغية الحصول على الوظيفة التي تريدها، حيث أرسلت سيرتها الذاتية مطبوعة على قالب حلوى "كيكة" وكتبت اسمها بخط عريض.

وأرادت الشابة الأميركية أن تكون متقدمة عن الآخرين في المنافسة على وظيفة بعدما علمت أن الشركة المعنية فتحت باب التوظيف.

وكتبت كارلي بافليناك بلاكبيرن، من ولاية كارولاينا الشمالية على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي المهني "لينكد إن" أنها تقدمت للمنافسة على وظيفة لدى إحدى الشركات الأميركية العملاقة.

وأرفقت التعليق بصورة تظهر سيرتها الذاتية على سطح الكعكة، بكل التفاصيل المتعارف عليها في هذه الوثيقة من اسم وشهادات أكاديمية وخبرات مهنية.

لكن كان في الكعكة فرق وحيد، وهو أن الشابة الأميركية كتبت اسمها بخط كبير في نهاية السيرة الذاتية، في خطوة ترمي على ما يبدو من أجل تذكير مسؤولي الشركة العملاقة باسمها حتى لا ينسوها.

وكتبت: "قبل أسبوعين، أرسلت سيرتي الذاتية على كعكة إلى إحدى الشركات. نعم، سيرة ذاتية صالحة على ظهر قالب حلوى".

وأضافت أن الشركة العملاقة كانت تنظم حينها احتفالا بمناسبة ما يعرف بـ (Just Do It day)، وهو احتفال يمارس فيه الموظفون ألعابا رياضية، وكان يوافق 8 سبتمبر الجاري.

وقالت الشابة، البالغة من العمر 27 عاما، إنها "فكّرت في طريقة تجعل الفريق "يعرف من أنا".

وتابعت: "وهل من وسيلة أفضل من إرسال كعكة إلى حفلة كبيرة؟".

وبعدما طلبت الكعكة من متجر، أرسلتها مع سائقة إلى الحفل، وطلبت منها أن تسلّم قالب الحلوى للشخص المعني.

وفي البداية، طُلب من السائقة ترك "السيرة الذاتية الحلوة المذاق" في مكتب الاستقبال، لكن السائقة أصرت على تسليم الكعكة إلى الشخص المعني.

وبعد جهد كبير وسط وجود أعداد غفيرة من الموظفين في الاحتفال، وصلت الكعكة إلى الشخص المعني، الذي أبدى إعجابه بالفكرة.

ويبدو أن هذه الفكرة قد أثمرت، إذ قالت كارلي إنها أجرت اتصالا مع مسؤول في الشركة، ولديها مقابلات قريبة مع ممثلين عنها.

وانتشر التعليق مثل النار في الهشيم في موقع "لينكد إن" وغيره من شبكات التواصل.