أطلقت الهيئة العامة للشباب برنامج اعداد وتأهيل الشباب الكويتي في القطاع الحرفي والصناعي بهدف تمكين ودعم الشباب الكويتيين في القطاع الصناعي والحرفي وإتاحة فرص عمل للشباب الكويتي في القطاع الخاص وتوفير مساحات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقالت الهيئة في بيان صحافي اليوم الثلاثاء إن البرنامج ضمن المشروع التنموي «المبادر المحترف» المدرج ضمن الخطة الإنمائية للدولة وبرنامج العمل الحكومي يعمل على توجيه المبادرين الشباب نحو القطاعات الحرفية والصناعية والاقتصادية الواعدة ويعمل على تنويع القاعدة الإنتاجية للإنتاج المحلي.

وأضافت أن القطاع الصناعي والحرفي هو القطاع المعني بالتركيز على المنشآت التي تنتج أو تسهم في إنتاج المنتجات تحت غطاء الدولة لتكون قيمة مضاف للاقتصاد الوطني، مبينة أن التأهيل سيكون بالتعاون مع «الشركة الوطنية لحاضنات الأعمال» وهي جهة فنية ومتخصصة في تعزيز القطاع الحرفي والصناعي لتمكين الشباب المشارك في القطاع الحرفي والصناعي، وتعمل على توفير إطار عمل لسياسة وتنظيم القطاعات الصناعية وتطوير التشريعات للأنشطة والإنتاج الصناعي وتطويره من الناحية المهارية والعلمية.

وذكرت أنها تتعاون مع الحاضنة في تدريب المشاركين الراغبين بدخول هذا القطاع بأفكارهم الحرفية والصناعية من الناحية الإدارية والتشغيلية والتسويقية والمالية ليبدأ كل مبادر على البنية الصحيحة في التخطيط الإستراتيجي لمشروعه وذلك لتقليل هامش المخاطرة وإثراء الفكر الصناعي الصحيح.

وأشارت إلى أن برنامج (المبادر المحترف) يهدف إلى تأهيل وتدريب الشباب الكويتي لإقامة مشاريعهم الخاصة وفق متطلبات السوق المحلي وحسب متطلبات الجهات التمويلية.

وأكدت الهيئة ان البرنامج يدعم تفعيل مشاركة الشباب في تحمل المسؤولية الوطنية من خلال مساهمتهم في تعزيز دورهم الإيجابي في كافة المجالات ومنها المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمهيدا لمشاركتهم الفعالة في اكتساب المهارات المهنية والإدارية والاستراتيجية التي تعود بالنفع العام على سوق العمل الكويتي والتنمية المجتمعية.

ودعت الهيئة الشباب الكويتي من الجنسين إلى الاطلاع على برامج الهيئة عبر الموقع الالكتروني لهيئة الشباب (www.youth.gov.kw) واختيار ما يناسبهم من البرامج المجانية لصقل مهاراتهم ورفع مستوى الشباب الكويتي من 7 سنوات حتى 34 سنة.