ارتفاع نسب أمراض السكر في الكويت بسبب نمط الحياة غير الصحي

حنان عبد المعبود

أكد وزير الصحة د. خالد السعيد، أن الكويت سباقة في جراحات زراعة الكلى، وأن هناك بوادر أيضا لتطوير الزراعات الأخرى بأنواعها ومنها زراعة الكبد وزراعة القلب.

جاء هذا ضمن تصريح للوزير السعيد على هامش رعايته لأنشطة الاحتفال بيوم القلب العالمي الذي نظمته جمعية القلب الكويتية بالتعاون مع مركز صباح الأحمد للقلب وقال:"إن الكويت تمضي في هذا الطريق إلا أنه يجب أن تكون القاعدة قوية حتى نستطيع أن نستمر.

ولفت الى ان هناك نوعين من الزراعة وتشمل زراعة الأعضاء وزراعة النخاع، مشيرا الى ان النوع الثاني موجود بالكويت وتحديدا للأطفال في مستشفى البنك الوطني، لافتا إلى ان القطاع الصحي في الكويت يشهد تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة وتحديدا في علاج أمراض القلب.

وأشار إلى أن القسطرة الفورية تقام خلال الساعة الأولى من الإصابة بالجلطات القلبية ما يحقق نتائج مبهرة لتلك الحالات، لافتا الى ان هذا النوع من القسطرة لم يكن متوفرا إلا انه بدأ يُستخدم في مستشفى واحد وحاليا متواجد في اربع مستشفيات وقريبا جدا سيتوفر في جميع المستشفيات.

وقال الوزير:ان القسطرة التشخيصية والدعامات متوفرة في اغلب المستشفيات، مشيرا الى ان تطور علاج أمراض القلب رافقه زيادة في اعداد الأطباء الاستشاريين في الكويت المؤهلين بأعلى الشهادات العلمية وهم من يقودون هذه الثورة في علاج الأمراض القلبية، لافتا إلى أن ارتفاع نسب أمراض السكر في الكويت بسبب نمط الحياة وأسلوب الحياة غير الصحي، موضحا أن هذا المرض يصاحبه ارتفاع نسب الإصابة بأمراض القلب والكوليسترول مقارنة مع الدول الأخرى.

وأشاد بالدور الذي تقوم به جمعية القلب الكويتية والممتد من 40 سنة لافتا الى انها كانت ولا تزال تدعم تطور علاج امراض القلب في القطاعين الحكومي والخاص لخدمة أهل الكويت والمقيمين على أرضها.

من جانبه قال رئيس الجمعية د. طلال البحر إن الجمعية تعتز بالشراكة مع وزارة الصحة لتنفيذ برنامج التدريب على إنقاذ الحياة والإنعاش الطبي الرئوي فضلا عن حرصها على مشاركة دول العالم بالاحتفال بيوم القلب العالمي الموافق 29 سبتمبر من كل عام.

وأكد أن مسيرة الجمعية على مدى 40 عاما حافلة بالعطاء والإنجازات في مجالات التوعية بعوامل الخطورة المسببة لأمراض القلب وفي مقدمتها التدخين والسمنة وزيادة الوزن والتغذية غير الصحية والخمول البدني.

وشدد البحر على أن الجمعية تعتز بدورها الوطني المجتمعي لدعم البحوث الطبية في مجال أمراض القلب والوقاية منها إضافة الى دعم الباحثين في إجراء الدراسات العلمية وحضور المؤتمرات الدولية ورعايتها للعديد من المؤتمرات الطبية.

وأشار الى ان الجمعية تنظم فعاليات توعوية بأماكن التجمعات كما تجري الوحدة المتنقلة التابعة لها الفحوصات الطبية لتحليل نسبة السكر والكوليسترول في الدم وقياس ضغط الدم والوزن والطول لتقدير كتلة الجسم وتحديد مؤشر السمنة وزيادة الوزن.

وقال إن طموحات وآمال الجمعية لا تتوقف عند حد معين وإنما سنعمل جاهدين على الوصول بالحملات التوعية لأكبر عدد ممكن للتوعية من خطورة أمراض القلب ومن ثم إنقاذ أكبر عدد من الناس خصوصا أن الحملات التوعوية بعد ظهور وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت أكثر سهولة وأوسع انتشارا.