عبدالعزيز الفضلي

كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ"الأنباء"، ان وزارة التربية خصصت غرفة كعيادة طبية في كل مدرسة يتم استغلالها لانتخابات مجلس الامة 2022 والتي ستقام يوم غد الخميس، مشيراً الى ان ذلك جاء بناء على تعليمات من قبل وزارة الصحة .

واوضحت المصادر ان العيادة الطبية سيتم تزويدها بأحدث الأجهزة الطبية اضافة الى وجود سيارة اسعاف جاهزة على مدار الساعة في كل مدرسة .

على صعيد متصل أعلن مدير إدارة الخدمات العامة فراس كرتش عن اختيار 123 مدرسة من قبل وزارة الداخلية كمراكز اقتراع لعملية الانتخابات التي ستجرى يوم الخميس القادم الموافق 29 من سبتمبر الجاري، ١١٨ كلجان فرعية وخمس مدارس كلجان رئيسية تتوزع على المناطق التعليمية كافة .



وقال كرتش في تصريح صحافي، إن إدارة الخدمات العامة تقوم بتجهيز المدارس التي تم اختيارها من قبل وزارة الداخلية كمراكز اقتراع للاستعداد للعملية الانتخابية، من خلال توفير خدمات النظافة قبل عملية الاقتراع وبعد الانتهاء منها، وقد تم تشكيل فريق عمل من قبل إدارة الخدمات العامة بالتنسيق والتعاون مع مراقبات الخدمات في إدارات عموم المناطق التعليمية كافة، لمتابعة أمور النظافة والإشراف على تجهيز المدارس التي تم اختيارها كمراكز اقتراع .



وأضاف : هناك تنسيق مع المراقبات في مختلف المناطق التعليمية، وتم تحديد اليوم الثلاثاء الموافق 27 من الشهر الجاري لاستلام العمالة، ليتم الاستعداد ليوم الخميس الموافق 29 من الشهر الجاري، باعتباره يوم الاقتراع، وسيتم تنظيف المدارس عقب انتهاء العملية الانتخابية، وتجهيزها لعودة أبنائنا الطلبة لمقاعد الدراسة مطلع الشهر المقبل.



وأردف قائلًا: تم تشكيل فريق المناطق التعليمية تجسيدًا للدور التكاملي في قطاعات الوزارة كافة لمتابعة أعمال النظافة في مدارس المناطق التعليمية.



وأثنى كرتش على جهود العاملين بجميع قطاعات الوزارة الذين ساهموا في التجهيز والإعداد لعملية الانتخابات لمجلس الأمة 2022، معربًا عن أمله في أن تسير على أكمل وجه، لإتمام العرس الديموفراطي في بلادنا الحبيبة .