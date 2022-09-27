بناء على القرار الوزاري وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد، ترأس رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد صباح اليوم الثلاثاء الاجتماع الأول للجنة إزالة المخالفات الوقائية من خطر الحريق في مبنى رئاسة قوة الإطفاء العام بحضور الوكلاء المساعدين في الجهات المعنية بالدولة.

وفي بداية الاجتماع، رحب الفريق المكراد بالحضور ونقل لهم تحيات وتقدير رئيس مجلس الوزراء بالانابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد، وتمنياته لهذه اللجنة بالتوفيق في عملها تنفيذا لرغبة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح لإزالة جميع المخالفات الوقائية من خطر الحريق في مواقع مختلفة بالبلاد وفقا لمتطلبات قوة الإطفاء العام.

وتم خلال الاجتماع بحث المواقع المخالفة في البلاد التي رصدتها فرق التفتيش التابعة لقوة الإطفاء العام والعمل على التنسيق بين الجهات المعنية لوضع الحلول الجذرية والقانونية لتذليل المعوقات لضمان خضوع هذه المنشآت والمواقع للاشتراطات الوقائية التي تضعها قوة الإطفاء العام لضمان سلامتها وحفاظا على الأمن المجتمعي بعد وضع جميع الحلول التي تحفظ سلامة الناس وممتلكاتهم.

وأكد الفريق المكراد ضرورة العمل بروح الفريق الواحد لحماية الأرواح والممتلكات، متوجها في الوقت نفسه بالشكر والتقدير للإخوة المواطنين والمقيمين المتعاونين في إزالة المخالفات، ما يعبر عن حسهم الوطني لتحقيق الصالح العام.