تصاعدت حدة التوتر بين إيران ودول الغرب بشأن حملة القمع الدامية التي نفذتها طهران للاحتجاجات المستمرة منذ اكثر من 10 ايام في أنحاء البلاد على وفاة الشابة مهسا أميني بينما كانت موقوفة لدى شرطة الأخلاق، بعد ان استدعت ألمانيا سفير ايران لديها فيما فرضت كندا عقوبات على مسؤولين إيرانيين.

وأعلنت كندا فرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين ردا على الحملة الأمنية الدامية التي تشنها سلطات الجمهورية الإسلامية ضد المتظاهرين.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في مؤتمر صحافي «سنفرض عقوبات على عشرات الأفراد والكيانات، بما في ذلك ما تعرف بشرطة الأخلاق الإيرانية».

وأضاف «نضم أصواتنا، جميع الكنديين، إلى أصوات ملايين الأشخاص حول العالم الذين يطالبون الحكومة الإيرانية بالإنصات إلى شعبها ووضع حد لقمعها للحريات والحقوق وترك النساء وجميع الإيرانيين ليعيشوا حياتهم ويعبروا عن أنفسهم بشكل سلمي».

واستدعت الحكومة الألمانية سفير إيران في برلين بعد ظهر امس لـ«مباحثات» بشأن قمع الاحتجاجات. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية كريستيان فاغنر في مؤتمر صحافي دوري «استدعينا السفير الإيراني، لإجراء المباحثات. وأضاف «ندرس بشكل رسمي كل الخيارات» ردا على القمع.

وانتقد الاتحاد الأوروبي إيران وقال إن «الاستخدام غير المتكافئ للقوة في حق المتظاهرين مرفوض وغير مبرر»، على ما جاء في بيان لمسؤول السياسة الخارجية للاتحاد جوزيب بوريل.

وقال بوريل إن الاتحاد الأوروبي «سيواصل درس كل الخيارات المتاحة قبل الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية إزاء وفاة مهسا أميني والطريقة التي ترد فيها القوى الأمنية الإيرانية على التظاهرات التي تلت»، في البلد الذي فرضت عليه عقوبات على خلفية برنامجه النووي.

في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني لموقع نور نيوز الإخباري التابع لجهاز أمني كبير في بيان «تحاول واشنطن دائما زعزعة استقرار إيران وأمنها على الرغم من أنها لم تنجح في ذلك».

واتهم كنعاني، عبر صفحته على إنستغرام، قادة الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية باستغلال حادث مأساوي لدعم «مثيري الشغب» وتجاهل «وجود الملايين في شوارع البلاد وساحاتها لدعم النظام».

وخرج متظاهرون غاضبون إلى شوارع مدن في أنحاء إيران ليل امس الاول، وأطلق محتجون في طهران شعارات مناهضة للمرشد الأعلى علي خامنئي وهتفوا «الموت للديكتاتور»، على ما أظهر تسجيل نشرته منظمة «إيران هيومن رايتس» ومقرها في أوسلو.

وردد المتظاهرون شعارات مثل «امرأة، حياة، حرية» وأحرقت نساء إيرانيات أغطية الرأس وقامت بعضهن بقص شعرهن دلالة على احتجاجهن على قواعد اللباس الصارمة.

وأوقف المئات من «مثيري الشغب» في محافظة مازندران، على ما أعلن المدعي العام في المحافظة محمد كريمي وفق ما نقلت عنه وكالة الانباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، بعد يومين على توقيف أكثر من 700 شخص في محافظة غيلان المجاورة بحسب تقارير.

وقال كريمي «في الأيام الأخيرة هاجم مثيرو شغب مقار إدارات حكومية وألحقوا أضرارا بممتلكات عامة في بعض مناطق مازندران بتوجيه من عملاء أجانب مناهضين للثورة».

ونشرت وكالة «تسنيم» للأنباء امس حوالي عشرين صورة لمتظاهرين بينهم نساء في شوارع عدة في مدينة قم جنوب العاصمة. وأوضحت الوكالة ان المؤسسات العسكرية والأمنية نشرت هذه الصور التي تظهر «مثيري شغب» وأنها دعت السكان إلى «التعرف عليهم وابلاغ السلطات».

وفي أكبر تظاهرات تشهدها إيران منذ ثلاث سنوات تقريبا، استخدمت قوات الأمن العصي وخراطيم الماء كما أطلقت أعيرة خردق وذخيرة حية، بحسب منظمات حقوقية، على متظاهرين ألقوا حجارة وأضرموا النار في آليات للشرطة ومبان حكومية.

وفي لندن أوقف 12 شخصا وأصيب خمسة شرطيين على الأقل «بجروح خطرة» بحسب شرطة لندن بعد «إلقاء حجارة وزجاجات ومقذوفات أخرى وأصيب عدد من العناصر بجروح» وبعضهم بكسور في العظم.

في باريس نزل آلاف الأشخاص إلى الشارع وهتف كثيرون «الموت للجمهورية الإسلامية»، قبل أن تطلق شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع لمنع المتظاهرين من الوصول إلى بعثة طهران الديبلوماسية، على ما قال مراسلو وكالة «فرانس برس» وشهود عيان.