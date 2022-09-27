أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (إف إس بي) امس أنه اعتقل ديبلوماسيا يابانيا يقيم في فلاديفوستوك للاشتباه بقيامه بأعمال مرتبطة بالتجسس واعتبره شخصا غير مرغوب فيه، بحسب ما ذكرت وكالات إخبارية.

وأفاد «إف إس بي»، في بيان أوردته وكالات أنباء روسية، بأنه «تم اعتقال الديبلوماسي الياباني متلبسا بينما كان يتلقى معلومات سرية مقابل المال، ترتبط بتعاون روسيا مع بلد آخر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ».

كما ذكر جهاز الأمن، بحسب الوكالات، أن الديبلوماسي كان يجمع معلومات عن «تأثير العقوبات الغربية» على منطقة بريمورسكي (شرق).

وأفادت الخارجية الروسية في بيان أن أمرا صدر للديبلوماسي بمغادرة البلاد في غضون 48 ساعة.

وذكر «إف إس بي» أنه قدم احتجاجا إلى طوكيو عبر القنوات الديبلوماسية، وأعلن الديبلوماسي الذي تم التعريف عنه على أنه القنصل العام في فلاديفوستوك موتوكي تاتسونوري شخص غير مرغوب فيه، بحسب الوكالات.

ووزع جهاز الأمن تسجيلا مصورا قصيرا قال إنه يظهر الديبلوماسي وهو يقر بخرقه القوانين الروسية.