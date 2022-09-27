تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي اتصالا هاتفيا من رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، في بيان، إن الأمير محمد بن سلمان أعرب خلال الاتصال الهاتفي عن التعزية لرئيسة الوزراء البريطانية في وفاة الملكة إليزابيث الثانية، كما هنأ باعتلاء الملك تشالز الثالث العرش في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

وقدم سمو ولي العهد التهنئة لتراس بمناسبة انتخابها رئيسة للوزراء متمنيا لها التوفيق في مهام عملها، والتطلع للعمل معا لما فيه مصلحة البلدين والشعبين.

من جهتها، عبرت تراس عن الشكر والامتنان للأمير محمد بن سلمان لدور سموه في عملية تبادل الأسرى والتي أسفرت عن إطلاق سراح 5 أسرى بريطانيين في شرق أوكرانيا.

كما جرى خلال الاتصال الهاتفي استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها ضمن إطار مجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي ـ البريطاني.