أطلقت وزارة الحج والعمرة السعودية أمس المنصة الحكومية الموحدة «نسك»، لتكون البوابة الجديدة لقاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بهدف تطوير تجربة ضيوف الرحمن، وتيسير إجراءات قدومهم من جميع أنحاء العالم، وذلك ضمن مبادرات برنامج «خدمة ضيوف الرحمن» أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وقالت وكالة الانباء السعودية «واس» في بيان أن «نسك» تقدم حزمة واسعة من الخدمات والمعلومات للمعتمرين والزوار تمكنهم من أداء نسك العمرة بيسر وسهولة، وتسهم في رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية، تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتنطلق «نسك» بالتعاون والشراكة مع الهيئة السعودية للسياحة، حيث ترتبط هذه المنصة بالخدمات المقدمة على «روح السعودية» بهدف إثراء رحلة ضيوف الرحمن وتسهيل إجراءات الحجز والتواصل لتقديم باقات وبرامج متنوعة للارتقاء بتجربة قاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتمكن «نسك» الراغبين في أداء العمرة أو الزيارة من إصدار التأشيرات والتصاريح اللازمة وحجز الباقات والبرامج إلكترونيا، إضافة إلى مجموعة من الخدمات الأخرى التي ستقدم لاحقا ومنها الخرائط التفاعلية، والتقويم المخصص للعروض والأنشطة، والدليل الرقمي لكافة الإرشادات بعدة لغات، والمعلومات والخدمات الصحية إلى جانب تمكين مزودي الخدمات من عرض خدماتهم إلكترونيا على المعتمرين والزوار.

وستستمر منصة «مقام» في إتاحة تصميم برامج خدمات العمرة إلى حين ضمان انتقال كافة خدماتها إلى «نسك» في مرحلة لاحقة.

وأوضح وزير الحج والعمرة السعودي رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن د. توفيق بن فوزان الربيعة، أن منصة «نسك» تأتي امتدادا للجهود المتواصلة لتحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن باستخدام أحدث التقنيات، وبالتكامل مع عدة جهات حكومية لتسهيل وتيسير الإجراءات، وأداء المعتمرين والزوار لمناسكهم بطمأنينة ويسر، وبهدف إثراء رحلتهم الإيمانية.

من جهته، أشار وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة أحمد بن عقيل الخطيب، إلى أهمية منصة «نسك» كونها تأتي في إطار التعاون والتكامل بين الهيئة ووزارة الحج والعمرة تحت مظلة برنامج «خدمة ضيوف الرحمن»، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والمتمثلة في تسهيل إجراءات العمرة وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.