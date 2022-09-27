من سيارة أستون مارتن (دي.بي5) إلى الأزياء التي ارتداها دانيال كريج في فيلم (نو تايم تو داي) "لا وقت للموت"، تُعرض قريبا مجموعة من مقتنيات جيمس بوند التذكارية للبيع في مزاد خيري احتفالا بمرور 60 عاما على إطلاق سلسلة الأفلام الشهيرة.

وسيتم البيع على مستويين، الأول في مزاد مباشر يوم الأربعاء والثاني في مزاد عبر الإنترنت يستمر حتى (يوم جيمس بوند) الذي يوافق الخامس من أكتوبر تشرين الأول، وهو تاريخ العرض العالمي الأول لأول أفلام السلسلة عن العميل السري البريطاني اللطيف (دكتور نو) في عام 1962.

وستُعرض السيارة بسعر يتراوح بين 1.5 مليون ومليوني جنيه إسترليني (1.62 مليون و2.16 مليون دولار).

وقال أدريان هيوم ساير، مدير المجموعات الخاصة والأيقونية لدى كريستيز ومدير مزاد جيمس بوند، لرويترز "من الخارج، تبدو (السيارة) تماما مثل دي.بي5 التي ارتبطنا بها جمعيا مع جيمس بوند، وداخليا هي سيارة مختلفة ذات محرك قوي قادر على القيام بكل الأعمال المثيرة المذهلة وأسلوب القيادة الذي شاهدنا في ماتيرا"، في إشارة إلى اسم بلدة إيطالية جرى التصوير فيها.

ومن بين القطع الأخرى التي ستُعرض للبيع لوح إرشادي (كلاكيت) مكتوب عليه اسم الفيلم بسعر يتراوح بين خمسة آلاف وسبعة آلاف جنيه إسترليني، بالإضافة إلى أزياء ارتداها ممثلون منهم رامي مالك ولاشانا لينش.

كما سيُعرض للبيع عدد من الأزياء التي ارتداها كريج في آخر ظهور له في دور بوند بسعر يتراوح بين 15000 و20000 جنيه إسترليني.

وستتضمن المعروضات مركبات وساعات وأزياء أخرى بالإضافة إلى أدوات من أفلام بوند المختلفة.

وستذهب عائدات المزاد بشقيه المباشر والافتراضي، والذي يعرض للبيع نحو 60 قطعة، إلى جمعيات خيرية مختلفة.

ومن المقرر إقامة فعاليات مختلفة للاحتفال بيوم جيمس بوند الذي سيتوقع خلاله محبو بوند اسم الممثل الذي سيلعب هذه الشخصية مستقبلا.

وقال المنتج مايكل جي ويلسون لرويترز "حسنا، في الوقت الحالي لا نفكر في الفيلم التالي، نحن فقط نحتفل بإصدار فيلم (نو تايم تو داي) والذكرى الستين (لإطلاقه)".