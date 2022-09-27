كشف محافظ البنك المركزي العراقي، مصطفى غالب مخيف، عن اعتزام بلاده طرح عملة ورقية جديدة لحاجة السوق العراقية لهذه الفئة.

وقال المحافظ خلال مشاركته في أعمال ملتقى الرافدين للحوار الذي تتواصل فعالياته في بغداد:"نعمل على إكمال شكل ورقة نقدية جديدة بفئة 20 الف دينار جديدة بعد دراسة الجدوى من قبل البنك المركزي فضلا عن أن هناك طلبا على إصدار مثل هذه الفئة ، وحاليا يجري العمل على اعتماد الشكل النهائي لها قبل إصدارها مستقبلا".

وأضاف أن "غالبية البنوك العالمية تعمل على إصدار العملة الرقمية ولدينا فريق مختص يعمل منذ أكثر من عام على إصدار آلية لاعتماد مثل هذه العملة وضوابط التعاطي معها إلكترونيا".

وذكر غالب أنه لايوجد لديهم توجه لإصداد مثل هذه العملة لكنهم يعملون على مواكبة التطورات العالمية بخصوص هذه النوعية من العملات.

وأكد أن عملية حذف الأصفار من العملة العراقية المتداولة حاليا يتطلب إصدار قانون وتشريعات في ظل أجواء سياسية مستقرة ، موضحا أن لديهم مشروع بهذا الاتجاه سيعملون عليه بالمرحلة المقبلة.

وقال غالب :"ليس لدي البنك المركزي العراقي أية نية بإجراء تغيير في سعر صرف الدولار ارتفاعا أو تخفيضا وأن السعر الحالي ثابت مازلنا في المراحل الأولى لجني الثمار الإيجابية لهذا التغيير".