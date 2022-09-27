من المتوقع أن تحقق الطبعة الأولى من رواية "هاري بوتر وحجر الفيلسوف"، ما يصل إلى 150 ألف جنيه إسترليني (775ر161 دولار) عندما يتم طرحها للبيع في مزاد علني في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وأفادت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية بأنه من المقرر أن يتم بيع الكتاب إلى جانب "عصا" تخص بطل أفلام "هاري بوتر"، نجم البريطاني دانيال رادكليف 33/ عاما/، حيث تعود العصا إلى فيلم تم إنتاجه في عام 2001، ويقدر ثمنها بنحو 30 ألف جنيه إسترليني.

وتشكل القطعتان جزءا من مزاد نظمته شركة "بروب ستور" لتذكارات السينما والتلفزيون، وسيتضمن كنوزا تخص العديد من الافلام السينمائية الرائجة.

كما سيتم بيع أكثر من 1500 قطعة في المزاد المقرر عقده خلال الفترة من الثالث وحتى السادس من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، بقيمة إجمالية تقدر بأكثر من 11 مليون جنيه إسترليني.

وسوف يقام المزاد الحي في بافتا 195 بيكاديللي بوسط لندن، وعبر الإنترنت أيضا أو عبر الهاتف، لتقديم العطاءات العالمية.