ارتفع العائد على سندات الخزانة العشرية الأمريكية لأعلى مستوى له منذ أكثر من 12 عاما في ظل توقعات باستمرار زيادة أسعار الفائدة الرئيسية في الولايات المتحدة.

واستمر تدهور أداء السندات الأمريكية طوال تعاملات أمس ليرتفع العائد عليها بشكل حاد في ختام التعاملات، حيث وصل العائد على السندات العشرية إلى 878ر3% بزيادة قدرها 1ر18 نقطة أساس خلال يوم واحد.

ومع هذه الزيادة الكبيرة وصل العائد في ختام اليوم إلى أعلى مستوى له منذ نيسان/أبريل .2010

جاء الارتفاع الحاد للعائد على السندات الأمريكية في ظل استمرار ارتفاع قيمة الدولار أمام العملات الأخرى حيث وصل إلى مستوى قياسي أمام الجنيه الإسترليني.

وساهمت السياسة النقدية القوية التي يتنباها مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي لخفض معدل التضخم، في ارتفاع قيمة الدولار، مقابل إعلان وزير الخزانة البريطاني كواسي كوارتنج تخفيضات كبيرة في الضرائب مما أدى إلى تراجع الجنيه الإسترليني.