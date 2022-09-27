الرشيدي: باكستان تشهد مأساة حقيقة تدعونا لتضافر الجهود ومد يد العون قبل أن يستفحل الخطر

أعلنت جمعية الصفا الخيرية الإنسانية عن تنظيم رحلتها الإغاثية تحت شعار «بعطائكم نغيثهم 6» لتقديم الإغاثة العاجلة لباكستان التي تعاني من أزمة الفيضانات المدمرة التي تسببت بتشريد أكثر من 33 مليون شخص، وسقوط آلاف القتلى والجرحى؛ حيث تنطلق هذه الرحلة اعتباراً من اليوم وحتى 1 أكتوبر 2022م.

وفي هذا الصدد، قال مدير عام جمعية الصفا الإنسانية د. محمد مرضي الرشيدي الذي يقوم حالياً بزيارات ميدانية للنازحين، أن الجمعية تحرص دوماً على التواجد في قلب الميدان، لتقديم الإغاثات العاجلة ومد يد العون لآلاف المتضررين؛ جراء هذه الكوارث الطبيعية، التي غمرت أكثر من 70 في المئة من مساحة باكستان، ما خلّف دمارًا واسع النطاق، لم تشهده هذه البلاد منذ زمن بعيد.

وبين أنه «ستكون هناك زيارات ميدانية خلال هذه الرحلة لتلك الأسر النازحة التي تعيش أوضاعاً مزرية لتوزيع الطرود الغذائية والأدوية والخيام، مؤكداً أن هذه الرحلة الإغاثية تأتي إيماناً من الجمعية بأهمية الوقوف بجانب إخواننا الذين هم بأمس الحاجة لمد يد العون وتقديم المساعدة العاجلة، واستشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ( من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من يوم القيامة) ».

وفي الختام شكر الرشيدي عموم المحسنين والمحسنات والداعمين الذين بادروا لدعم حملة "باكستان تستغيث"، داعياً أصحاب الأيادي البيضاء إلى استمرار البذل والعطاء، مبيناً أن باكستان تشهد مأساة حقيقة تدعو لتضافر الجهود ومد يد العون، قبل أن يستفحل الخطر، ونفقد مئات الأنفس بسبب الجوع والمياه غير النظيفة وتفشي الأمراض، والله المستعان.