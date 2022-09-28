أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن فوزها بجائزة أفضل شركة طيران في العالم للمرة السابعة خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية 2022 في لندن، ويأتي هذا الفوز بالتزامن مع احتفال الناقلة بالذكرى الـ 25 منذ انطلاق عملياتها.



كما حصدت الناقل الوطني لدولة قطر 3 جوائز أخرى، وهي: «أفضل خدمات طعام في صالة درجة رجال الأعمال في العالم»، و«أفضل درجة رجال أعمال في العالم»، و«أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط».



وفازت المقصورة الراقية للناقلة بجائزة أفضل درجة رجال أعمال في العالم للعام السادس على التوالي والتي تتميز بمقعد كيو سويت والذي يوفر تجربة الدرجة الأولى في درجة رجال الأعمال، كما نالت صالة المرجان التي تعتبر واحة للرفاهية والاسترخاء بجائزة أفضل خدمات طعام في صالة درجة رجال الأعمال في العالم بفضل تقديم تجربة طعام استثنائية.



كما فازت الناقلة بجائزة أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط لتؤكد تفضيل المسافرين في المنطقة السفر على متن رحلاتها لما تقدمه من خدمات استثنائية وشبكة وجهات عالمية وسياسة تتسم بالمرونة والاعتمادية، عبر مطار حمد الدولي.



وتعليقا على هذا الإنجاز التاريخي للناقلة القطرية، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر: «الفوز بجائزة أفضل شركة طيران في العالم لطالما كان هدفنا منذ بداية تأسيس الناقلة، والفوز بهذه الجائزة للمرة السابعة بالإضافة الى ثلاث جوائز أخرى ما هو الا دليل جلي على حجم الجهود الاستثنائية المبذولة من قبل موظفينا الأكفاء. إن تفانيهم في العمل الدؤوب لتقديم أفضل الخدمات يعزز من حصول مسافرينا الأعزاء على تجربة سفر سلسة ومريحة على متن الناقل الوطني لدولة قطر».