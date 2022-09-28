twitter facebook whatsapp viber telegram email أفراح الوقيان والمضف الأربعاء 2022/9/28 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 2245 A+ A- استمع الشيخ سالم الحمود وسفير خادم الحرمين الأمير سلطان بن سعد وأحمد العقاب يباركون(أحمد علي)مجدي الظفيري مباركاالشيخ سلمان الدعيج ونجلاه دعيج وصباح يهنئونالشيخ سلمان الصباح مباركا للمعرس ووالدهالمعرس عبدالوهاب بدر الوقيانخالد الجارالله مهنئاالشيخ عبدالله سالم العلي يقدم التهانيالشيوخ طلال وفهد وجابر مشعل الأحمد يباركون للمعرس ووالده ووالد العروس مشعل المضفعبدالعزيز الغنام وأحمد عبدالعزيز الغنام يباركانالسفير البحريني صلاح المالكي مباركاالسفير القطري علي بن عبدالله آل محمود مهنئاالسفير الإماراتي د.مطر حامد النيادي يباركعناد السهلي وناصر عناد السهلي يباركانالفريق أول م.محمود الدوسري مهنئاخليفة العنزي يقدم التهانيعبدالحميد بستكي وخالد المشعان وعناد السهلي يباركونثامر العصيمي مهنئاد.عماد الشواف مباركاناصر المطير يقدم التهانيالمعرس مع أصدقائه في لقطة جماعيةالمحامي خالد النغيميش مباركا احتفــل بــدر عبدالوهاب الوقيان بزفــاف نجــلـــه عبدالوهاب على كريمة مشعل إبراهيم المضف، بحضور جمع من الشيوخ وأعضاء السلك الديبلوماسي والشخصيات مع الأهل والأصدقاء، الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.ألف مبروك.