احتفــل بــدر عبدالوهاب الوقيان بزفــاف نجــلـــه عبدالوهاب على كريمة مشعل إبراهيم المضف، بحضور جمع من الشيوخ وأعضاء السلك الديبلوماسي والشخصيات مع الأهل والأصدقاء، الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.



ألف مبروك.