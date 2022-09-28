يسعى بيت الزكاة إلى توصيل خدماته للمتبرعين بمختلف المناطق بواسطة «المراكز الايرادية» وذلك تسهيلا عليهم وتوفيرا للوقت والجهد دون الحاجة لمراجعة المقر الرئيسي للبيت في جنوب السرة.



حيث يبلغ عدد المراكز الايرادية (31) مركزا مع مكتب التواصل تقع بالقرب من الجمعيات التعاونية بمختلف مناطق الكويت، كما تعمل المراكز على تسلم زكوات المحسنين وصدقاتهم بالإضافة إلى خدمة وزن الذهب واحتساب زكاته.



ومن ضمن الخدمات التي توفرها المراكز الايرادية أيضا خدمة الاستقطاعات الشهرية وأوامر الدفع الدائم لمشاريع البيت المختلفة، وكذلك خدمة كفالة الأيتام وتسديد الاشتراكات السنوية والشهرية، بالإضافة إلى توزيع مطبوعات البيت ونشراته للتعريف بأنشطته وإنجازاته للمتبرعين الكرام.