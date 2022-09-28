عبدالله الراكان



افتتحت دار الآثار الإسلامية موسمها الثقافي الـ 27، تزامنا مع ذكرى تأسيسها الـ 40 في احتفالية أقيمت مساء أمس الأول في مركز اليرموك الثقافي، برعاية المشرفة العامة على الدار الشيخة حصة صباح السالم الصباح وحضور عدد من الديبلوماسيين ونخبة من المثقفين والمختصين في البلاد.



وبهذه المناسبة، أعربت الشيخة حصة الصباح في كلمتها الافتتاحية للموسم الثقافي عن شكرها وتقديرها للعاملين والمتطوعين في الدار على ما قدموه في الفترة الماضية من جهود في مختلف أنشطة الدار وفعالياتها.



ويضم الموسم الثقافي الحالي للدار محاضرات أسبوعية لنخبة مختارة بمشاركة عدد من الخبراء والأساتذة المحليين والدوليين، ويتضمن 24 محاضرة



و4 ورش عمل متنوعة تبدأ بورشة الخط العربي، فضلا عن تقديم 14 أمسية موسيقية متنوعة من الكلاسيكيات وموسيقى التراث الموسيقى الغربية المعاصرة، كما يشتمل الموسم على عرضين مسرحيين كلاسيكيين منها مسرحية العاصفة للكاتب الشهير وليام شكسبير ومن اخراج اليسونشان برايس وعشرات البرامج التعليمية للاطفال من عمر 3 اشهر حتى 16 سنة، إضافة إلى مهرجانين سنويين هما مهرجان الخريف ويوم المتاحف العالمي.



وتم في هذا الموسم استحداث أنشطة ثقافية وندوات جديدة منها (حوار النجاح لامرأة) الذي يسلط الضوء على رحلات نجاح لخمس نساء رائدات من الكويت تركن بصمة ونجاحات في مجالات مختلفة من خلال ندوات حوارية شيقة و(نادي الكتاب) للبالغين يقدم بشكل شهري بقيادة د.حنان مظفر.



وسيحصل الأطفال في هذا الموسم على نصيب الأسد من خلال الأنشطة المكثفة كالورش الفنية ويوم العائلة، فضلا عن استحداث برنامج تدريبي بعنوان (تجارب العلوم) وبرنامج (البستنة) للأطفال لتعزيز الوعي لديهم وخلق فرص التعلم والإبداع وتشجيع المرح.



وسيتخلل الموسم كذلك معرض الأطفال الثالث بعنوان (كلمة طيبة) و(دلالة دار) الذي صمم من قبل الأطفال ضمن ورشة عمل فنون الأطفال أقيمت سابقا بعد ساعات مكثفة من البحث والنقاشات الطويلة.



ويسلط المعرض الضوء على الخط في مجموعة الصباح الآثارية تحت إشراف مديرة برامج التطوع للأطفال مها العيسى والذي سيفتتح في المركز الأمريكاني الثقافي في شهر ديسمبر المقبل.



وتخلل حفل الافتتاح احتفالية خاصة بمؤسس الدار ومالك مجموعة الصباح الآثارية المغفور له بإذن الله الشيخ ناصر صباح الأحمد، رحمه الله، وزوجته المشرفة العامة على الدار الشيخة حصة صباح السالم الصباح المالك الشريك لمجموعة الصباح الآثارية التي بدأت عام 1983 لاستذكار الرؤية التاريخية للراحل ـ طيب الله ثراه.