القطان: نسعى إلى توفير واجهة بسيطة وسريعة وآمنة تجعل التجربة المصرفية السهلة أكثر سهولة



قال المدير العام للمجموعة المصرفية للأفراد في بنك الخليج محمد القطان إن تطوير الخدمات المصرفية للأفراد يشهد نقلة نوعية وطفرات غير مسبوقة، في إطار خطط التحول الرقمي التي تتواصل بنجاح.



وأشار القطان إلى أن خطط التحول الرقمي تشمل إطلاق تطبيق جديد كليا للهاتف النقال، يوفر تجربة آمنة وسهلة، فضلا عن تحديث مركز خدمة العملاء، ونظام الرد الصوتي التفاعلي، وذلك ضمن استراتيجية البنك 2025، التي تستهدف تكريس مكانة البنك الريادية في الكويت كبنك للمستقبل، وتوفير أفضل وأرقى الحلول والخدمات المصرفية للعميل.

وذكر أن التطبيق الجديد يعد نقلة نوعية في تجربة العميل، تمس مختلف الخدمات التي يقدمها البنك، وكافة مراحل المعاملات المصرفية، ما يجعل التجربة المصرفية السهلة مع بنك الخليج أكثر سهولة، ومتاحة للجميع في كل مكان وبأي وقت، من خلال واجهة بسيطة وسريعة وآمنة.



ولفت إلى أن العميل بإمكانه فتح الحساب في بنك الخليج خلال دقيقة واحدة فقط، والاستمتاع بالواجهة الأكثر سهولة في الاستخدام، مقارنة بالتطبيقات الأخرى، وهو الأمر الذي شكل بداية حقبة جديدة من الخدمات المصرفية الرقمية للأفراد، علما أن هذه الميزة تنطبق على جميع أنواع الحسابات المصرفية في البنك، وتتوافر لجميع العملاء من مختلف الشرائح، سواء كانوا أفرادا أو شركات.



وحرصا على تقديم أفضل المنتجات وأكثرها ابتكارا للعملاء، أشار القطان إلى أن بنك الخليج وقع اتفاقية شراكة استراتيجية طويلة المدى مع شركة «ماستركارد»، تتضمن جملة من المحاور المهمة، التي تتواكب مع متطلبات المرحلة المقبلة، تشمل توفير ماستركارد دعما لبنك الخليج في ابتكار المنتجات التي تناسب احتياجات ومتطلبات العملاء وتسويقها، إلى جانب تقديم الاستشارات وخدمات التدريب ونقل المعرفة لكوادر البنك.

وذكر أن البنك يوفر لعملائه حزمة كبيرة من البطاقات الائتمانية مع أكبر برنامج مكافآت للاسترداد النقدي، وأسرع برنامج نقاط في الكويت، التي تستبدل بتذاكر طيران مجانية وعروض السفر الخاصة، فضلا عن مجموعة واسعة من العروض الحصرية والخصومات الفورية والجوائز القيمة.

ولفت إلى أن بنك الخليج يوفر لعملائه إحدى أكبر شبكات الفروع المحلية بين المصارف الكويتية، والتي ارتفعت إلى 53 فرعا العام الماضي، بعد افتتاح فرعي الكريستال لخدمة عملاء إدارة الثروات، وفرع المطار الذي بات يعمل على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، فضلا عن الخدمات الرقمية المتطورة، والتي تلبي احتياجات ومتطلبات مختلف فئات وشرائح العملاء، من خلال الموقع الالكتروني وتطبيق بنك الخليج على الهاتف النقال.