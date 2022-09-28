أعلن بنك وربة أسماء الفائزين بسحوبات السنبلة الأسبوعية وحساب الحصالة، وذلك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.



وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الأسبوعي، فقد توج 10 رابحين من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار وهم: حيدر أحمد فخرائي، عبدالله شليويح العجمي، جابر معتق صالح المطيري، سعيد عايض ناصر العجمي، آلاء عصام عبد الجبار حسن، رحاب محمد زيد بن راكب، ناصر عماش مرزوق الشلاحي، عبد المنعم زبن صطم الشمري، أمل عبد المحسن البابطين، زيد نايف بطيحان المطيري.



كما يبارك بنك وربة لفائزي سحب «الحصالة الرقمية الأسبوعي» لعملاء Bloom وهم: أسماء عبدالله عوض المطيري، يوسف فهد محمد العتيبي، خالد فهد سالم العجمي، ريم بسام أحمد لبده، مها محمد علي الهاجري.

وحول الشروط، قال عبدالعزيز البخيت مدير منطقة المجموعة المصرفية للأفراد: يتطلب الآن وجود 100 دينار لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعية والسحوبات الكبرى، علما بأن العميل ما زال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 دنانير في الحساب، والفرص تحتسب على حسب أدنى رصيد في الحساب خلال الشهر.

لذلك يجب أن يكون قد مضى على المبلغ شهر كامل في الحساب للتأهل للسحب الأسبوعي، وشهران كاملان للسحوبات الكبرى لاحتساب الفرص. هذا، ولا توجد قيود أو حدود للسحب والإيداع، كلما زاد المبلغ المودع زادت فرص الربح.