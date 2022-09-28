بشرى شعبان



كشفت مصادر خاصة في الهيئة العامة للقوى العاملة عن أنه من المتوقع أن يتم تطبيق النسب الجديدة للعمالة الوطنية في القطاع الخاص خلال شهر أكتوبر المقبل، موضحة أن مجلس الوزراء منح وزارة التجارة فترة شهر لاعتماد النظام الخليجي الموحد للمهن تمهيدا لتعديل نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص. وأضافت المصادر أنه تم تكليف وزارة التجارة بالعمل على تعديل أنظمتها الآلية ليتسنى وفقاً للدليل الخليجي الموحد للمهن للهيئة العامة للقوى العاملة والجهات الأخرى تطبيق نسب العمالة بشكل صحيح وكامل وذلك خلال الشهر المقبل. وبينت أن النسب الجديدة جاهزة للتطبيق وبانتظار استكمال وزارة التجارة إجراءاتها، وقد وعدت الأخيرة بإتمامها خلال أكتوبر المقبل.