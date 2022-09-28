أعلنت سفارتنا لدى الولايات المتحدة الأميركية الى المواطنين المتواجدين في المناطق المتوقع أن تتعرض لإعصار (إيان) الذي سيضرب بعض المناطق الأميركية أنه تم تخصيص فندق في مدينة ميامي في ولاية فلوريدا وفندق في مدينة أتلانتا في ولاية جورجيا كموقعين لإجلاء المواطنين الكويتيين الذين يرغبون في ذلك، وعلى النحو التالي:



1.الفندق في مدينة ميامي: HILTON MIAMI DADELAND



العنوان: 9100 N Kendall Dr، Miami، FL 33176



التلفون: +1786-975-1920



2.الفندق في مدينة أتلانتا:THE OMNI HOTEL CNN CENTER



العنوان: 100 CNN CENTER NW، ATLANTA، GA 30303



التلفون: +1404-659-0000



كما تم تحديد موقع في مدينة تامبا في ولاية فلوريدا لنقل المواطنين الى هاتين المدينتين عبر حافلات مخصصة لذلك.



وأكدت السفارة في واشنطن للمواطنين الكويتيين ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع هذا الإعصار، متمنية للجميع السلامة كما انها وفي الوقت الذي تتمنى السفارة للجميع السلامة فإنها تؤكد ضرورة اتباع التوجيهات الصادرة من السلطات المحلية المعنية.



وفي هذا الصدد تحث السفارة مواطنيها على الاستمرار بالتواصل معها على الأرقام التالية:



ـ سفارة الكويت 202-262-0758



ـ القنصلية العامة في نيويورك 917-242-6688



ـ رقم الطوارئ لمدينة ميامي 202-873-3671



ـ رقم الطوارئ لمدينة أتلانتا 210-666-5555 - 917-297-444.