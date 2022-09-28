صدرت عن دار لندن للطباعة والنشر، وبطبعة جديدة وأنيقة، المجموعة القصصية «زائر المساء اليومي» للصحافي والكاتب العراقي المغترب ظافر جلود، المجموعة أقرب الى مذكرات تضم عشر قصص متنوعة تناول المؤلف في أغلبها قصص سجناء ومعتقلين مناضلين عاش معهم في معتقلات الأمن العامة في البتاويين ببغداد والغرف الحمراء بالمخابرات، وأخيرا قسم الأحكام الخاصة في سجن أبو غريب الرهيب، إبان فترة حكم الديكتاتور المقبور، بعد أن تعرض للاعتقال والتعذيب والفصل السياسي من نقابة الصحافيين العراقيين وكلية الفنون الجميلة، ومن ثم الهروب باتجاه الحرية.



وقصص مجموعة «زائر المساء اليومي» مهداة إلى الشهداء الذين منحوا أرواحهم فداء للوطن، وإلى المعتقلين في السجون المظلمة المغلقة الذين فقدوا حريتهم، وإلى الذين عاش معهم في أقبية وزنزانات الرعب، وإلى والدته الراحلة وزوجته اللتين حملتا مشقة عذابات سجن أبو غريب.



قصص المجموعة هي حقائق وقعت أحداثها في سنوات الرعب والخوف، حيث كان الاستبداد والظلم والقسوة والاضطهاد عنوانا لسحق حرية الفرد وشل تفكيره وإخماد روح المعارضة فيه بالحديد والنار، من قبل سلطة جائرة ونظام شمولي عطل الحياة السياسية والاجتماعية والنظام القضائي العراقي المستقل، عبر إنشاء محكمة الثورة سيئة الصيت والتي أصبحت الإطار القانوني لإصدار عشرات الألوف من أحكام الإعدام، والأحكام الخاصة الأخرى في محاكمات صورية لا يمنح فيها المحكومون أي مهلة، مهما قل شأنها، ولا تستغرق إجراءاتها سوى قراءة قائمة اتهامات جماعية أو فردية ومن ثم تلاوة الحكم الجاهز مباشرة، من دون أية مناقشة أو مرافعة متجاوزة القانون الذي شرعت به هذه المفرمة البشرية الهائلة.



إنها شخصيات حقيقية عاش معها وفيها بكل تفاصيل حياة الاعتقال في الأمن العام، ومن ثم في قسم الأحكام الخاصة في سجن أبو غريب، لقد وضع المؤلف كل الدلالات والأسماء مثلما هي من دون تغيير أو ترميز، لكي يمنحها بعدها الإنساني في التعامل مع هذه الأجواء المشحونة بظلم وقسوة النظام السابق، كما أنها ستكون وثيقة لكل الأجيال القادمة، لكي تتعرف إلى مدى العنف والإبعاد والإقصاء الذي مارسه الديكتاتور بحق شعبه عموما والكتاب والمثقفين والإعلاميين الذين كانوا يتصدون لحكمه.