الأمير خالد بن سلمان وزيراً للدفاع وطلال بن عبدالله بن تركي العتيبي مساعداً لوزير الدفاع بالمرتبة الممتازة

جلسات مجلس الوزراء التي يحضرها خادم الحرمين الشريفين تكون برئاسته



أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ثلاثة أوامر ملكية بإعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد.



وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، في بيان، إن الأوامر الملكية تضمنت أن يكون صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيسا لمجلس الوزراء، استثناء من حكم المادة (السادسة والخمسين) من النظام الأساسي للحكم، ومن الأحكام ذوات الصلة الواردة في نظام مجلس الوزراء. ونصت الأوامر الملكية على أن جلسات مجلس الوزراء التي يحضرها خادم الحرمين الشريفين تكون برئاسته.



وجاء تشكيل مجلس الوزراء كالتالي:



٭ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيسا لمجلس الوزراء.



٭ صاحب السمو الملكي الأمير د.منصور بن متعب بن عبدالعزيز آل سعود وزير دولة.



٭ صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيرا للطاقة.



٭ صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير دولة.



٭ صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود وزيرا للرياضة.



٭ صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزيرا للداخلية.



٭ صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود وزيرا للحرس الوطني.



٭ صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيرا للدفاع.



٭ صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود وزيرا للخارجية.



٭ صاحــب السمــو الأميــر بــدر بــن عبـدالله بن محمـد بن فرحان آل سعـود وزيــرا للثقافة.



٭ الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزير دولة.



٭ د.عبـــداللطيف بـن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل الشيخ وزيرا للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.



٭ د.وليد بن محمد الصمعاني وزيرا للعدل.



٭ د.مطلب بن عبدالله النفيسة وزير دولة.



٭ د.مساعد بن محمد العيبان وزير دولة.



٭ د.إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير دولة.



٭ د.توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيرا للحج والعمرة.



٭ د.عصام بن سعد بن سعيد وزير دولة لشؤون مجلس الشورى.



٭ د.ماجد بن عبدالله القصبي وزيرا للتجارة ووزيرا مكلفا للإعلام.



٭ أ.محمد بن عبدالملك آل الشيخ وزير دولة.



٭ م.عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزيرا للبيئة والمياه والزراعة.



٭ أ.خالد بن عبدالرحمن العيسى وزير دولة.



٭ أ.عادل بــن أحمد الجبيــر وزير دولة للشؤون الخارجية.



٭ أ.ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزيرا للشؤون البلدية والقروية والإسكان.



٭ أ.محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز الجدعان وزيرا للمالية.



٭ م.عبدالله بن عامر السواحة وزيرا للاتصالات وتقنية المعلومات.



٭ م.أحمد بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي وزيرا للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.



٭ د.حمد بن محمد بن حمد آل الشيخ وزير دولة.



٭ أ.بندر بن ابراهيم بن عبدالله الخريف وزيرا للصناعة والثروة المعدنية.



٭ م.صالح بن ناصر بن العلي الجاسر وزيرا للنقل والخدمات اللوجستية.



٭ أ.أحمد بن عقيل الخطيب وزيرا للسياحة.



٭ م.خالد بن عبدالعزيز الفالح وزيرا للاستثمار.



٭ أ.فيصل بن فاضل بن محسن الابراهيم وزيرا للاقتصاد والتخطيط.



٭ أ.فهد بن عبدالرحمن بن داحس الجلاجل وزيرا للصحة.



٭ أ.يوسف بن عبدالله بن محمد البنيان وزيرا للتعليم.



ونص أمر ملكي آخر على تعيين أ.طلال بن عبدالله بن تركي العتيبي مساعدا لوزير الدفاع بالمرتبة الممتازة.



وتشرّف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في قصر السلام بجدة، كل من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع، وأ.يوسف بن عبدالله البنيان وزير التعليم، وذلك عقب صدور الأمر الملكي بتعيينهما في منصبيهما الجديدين، قائلين: «أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني، ثم لمليكي وبلادي، وألا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص».