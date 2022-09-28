القاهرة - ناهد إمام



أكد وزير المالية المصري د.محمد معيط، أن الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية أولوية رئاسية تتصدر اهتمام الحكومة، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال العمل على برامج ومبادرات تساعد في رفع كفاءة الإنفاق العام على التنمية البشرية بمفهومها الشامل والمتكامل.



وأوضح الوزير - في كلمته التي ألقاها نيابة عنه أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي بمناسبة إطلاق تقرير البنك الدولي حول «مراجعة الإنفاق العام في مصر لقطاعات التنمية البشرية» - أن موازنة العام المالي الماضي شهدت زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 21% والصحة بـ 22%، ونستهدف الاستمرار في نمو المصروفات على هذين القطاعين، باعتبارهما الركيزة الأساسية للتنمية البشرية، وقد بلغت مخصصات المالية لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية نحو 490 مليار جنيه، في موازنة العام المالي الحالي، حيث أسهم برنامج الإصلاح الاقتصادي في خلق مساحة مالية لتعزيز الاعتمادات المقررة للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، والمناطق الأكثر احتياجا.



وقال إننا مستمرون في جهود احتواء تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، التي تتشابك فيها الآثار السلبية للأزمة بأوروبا، وتبعات جائحة كورونا، بما يسهم في تخفيف أعباء «التضخم المستورد» عن المواطنين.



وأشار إلى أننا ماضون في خفض معدلات الفقر متعدد الأبعاد ببرامج أكثر تأثيرا على حياة الناس، ومنها: المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري «حياة كريمة»، التي تستهدف تطوير الصحة والتعليم والبنية التحتية والتمكين الاقتصادي لأكثر من نصف المصريين بالقرى، والارتقاء بجودة الحياة، ومستوى الخدمات العامة، موضحا أن نظام التأمين الصحي الشامل الذي نستهدف مد مظلته على مستوى الجمهورية تدريجيا يعد الأداة الرئيسية لإصلاح القطاع الصحي في مصر، ويحقق حلم جميع المصريين في الرعاية الشاملة لكل أفراد الأسرة الواحدة، ونقل الأعباء المالية المترتبة عن المرض من جيوب المواطنين إلى نظام التأمين الصحي الشامل، على نحو يساعد أيضا في خفض معدلات الفقر.