القاهرة - ناهد إمام



أعلنت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها جندي، بالتعاون مع وزير الطيران المدني الفريق محمد عباس حلمي، طرح عروض خاصة وأسعار حصرية لتذاكر طيران مخفضة للأسر المصرية في الخارج عبر الشركة الوطنية (مصر للطيران).



وذكرت وزارة الهجرة في بيان امس أن ذلك يأتي تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم المصريين في الخارج وتلبية احتياجاتهم، وفي إطار مجموعة المحفزات التي أعلنت وزيرة الهجرة عن إطلاقها، ونتيجة للقاءاتها مع وزير الطيران المدني، لبحث آليات التعاون بين الوزارتين لتقديم حزمة من المحفزات للمصريين في الخارج لتيسير زياراتهم للوطن.

وقالت وزيرة الهجرة إنه تم الاتفاق مع وزارة الطيران المدني على منح الأسر المصرية في الخارج باقة من التخفيضات للمسافرين على «مصر للطيران» من وإلى مصر، وذلك من كل دول العالم بما يتضمن خصومات على سعر التذكرة الخاصة بالزوجة تصل حتى 25%.

وأضافت أنه سيتم منح تخفيض لأسعار تذاكر الأطفال حتى 33% لعدد طفلين، كما تمت زيادة السن للأطفال المشمولين بالتخفيض إلى سن 15 عاما بدلا من 11 عاما في السابق، بينما الراكب الأساسي للأسرة والتذاكر الفردية يستخدم السعر العادي المعلن من الشركة.

وقدمت الشكر لوزير الطيران المدني، على التعاون والتنسيق السريع لطرح الأسعار المخفضة للمصريين بالخارج ولسرعة استجابته لتوفير مزايا تحفيزية لأبناء الوطن بالخارج وأسرهم خلال زياراتهم لوطنهم، في إطار حزمة المحفزات المقترحة من وزارة الهجرة لتنفيذها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.

وأكدت أن وزارة الهجرة مستمرة في العمل والإعلان عن مجموعة من التيسيرات والمحفزات للمصريين بالخارج، وذلك في إطار خطة عمل الوزارة لتلبية طلبات مواطنينا وزيادة ربطهم بالوطن، والعمل على تنمية الولاء والانتماء لدى الأجيال الجديدة.

وفي السياق ذاته، أوضحت وزارة الطيران أن العروض ستكون متاحة على موقع «مصر للطيران» ووكلاء السياحة في أنحاء العالم كافة، ولن تكون متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة.



وأضافت أن فترة تطبيق العروض جاهزة للحجز الفوري على الرحلات بداية من أول أكتوبر المقبل وحتى نهاية سبتمبر من العام المقبل 2023، فيما عدا الأوقات التالية المرفقة بجدول حيث تتوقف فيها العروض، نظرا لكثافة الحجز المسبق بالفعل على تلك الرحلات.