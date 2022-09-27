بداح العنزي

طلب ديوان الخدمة من البلدية كشفا بأسماء العاملين في إدارات النظافة والسلامة ومفتشي الإعلانات وبيان طبيعة الخطر والعدوى والضوضاء في عملهم .



واوضح كتاب الديوان الذي حصلت" الأنباء"على نسخة حول طلب الإفادة عن مدى استحقاق الموظفين العاملين في إدارة النظافة والسلامة وكذلك مفتشو الإعلانات والأسواق وردم النفايات وإزالة المخالفات في بلدية الكويت (لبدل الخطر وبدل العدوىو بدل التلوث وبدل الضـوضـاء)، وذلك وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية . يرجى موافاتنا بالآتي:



- كشف بأسماء العاملين في إدارة النظافة والسلامة وكذلك مفتشو الإعلانات والأسواق وردم النفايات وإزالة المخالفات في بلدية الكويت موزعين على النحو الآتي:



(الاسم – الرقم المدني – المسمى الوظيفي – الأعباء والمهام)



- نبذة مختصرة عن الخطر والـعـدوى والتلوث والضوضاء بمركز علمهم.



- ضابط اتصـال يـكـون هـو المنسق العام لبحث طلبات قرار مجلس الخدمة المدنية2012/13.