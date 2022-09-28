اكد سفير الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي الخالد أهمية اجتماعات اللجان الوزارية الخليجية في اتخاذ القرارات وبناء الخطط والاستراتيجيات بما يخدم مصالح دول وشعوب الخليج.



جاء ذلك في تصريح أدلى به السفير الشيخ علي الخالد لـ "كونا" على هامش مأدبة عشاء أقامها على شرف وزير التجارة والصناعة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان والوفد المرافق له المشارك في اجتماع اللجنة الوزارية لوزراء الشؤون - التنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي في الرياض.



وأشاد الشيخ علي الخالد بما تم مناقشته وطرحه من بنود خلال الاجتماع والتي تخدم شرائح المجتمع ككل من ذوي الاحتياجات الخاصة والطفل والمرأة وكبار السن والأسرة التي تعتبر لبنة الأساس للمجتمع والدولة.

وقال ان مشاركة الكويت في الاجتماعات يؤكد حرصها على التنسيق مع اشقائها في دول الخليج والعمل على تطوير العمل المؤسسي الخليجي بما يحقق المصلحة لدول المنظومة مع استمرارية هذه الاجتماعات.



ولفت إلى أن هذه الاجتماعات تعطي الفرصة لتبادل الاراء والخبرات والاطلاع بشكل مباشر على اهم التجارب الناجحة والاستفادة منها في كل دول الخليج بما يتناسب معها وتسهم في تطوير الخدمات التي تقدمها الوزارات والمؤسسات.

وأشاد بمن تم تكريمهم من قبل وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي م.أحمد الراجحي خلال اجتماعات اللجان الوزارية الخليجية وهم رئيس مجلس ادارة جمعية الهلال الاحمر الكويتي د.هلال الساير كشخصية رائدة في المجال الاجتماعي والجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان وبنك الكويت الوطني كأحد المشاريع الاجتماعية الرائدة وكذلك البنك الوطني مع بيت التمويل الكويتي من مؤسسات القطاع الخاص المتميزة في الاحلال والتوطين وكذلك شركة دور اند مور العالمية لأعمال النجارة من الكويت كصاحب أحسن مشروع صغير في دول المجلس.



وأكد ان تكريم هذه الشخصيات والوجهات جاء للجهود الانسانية والتنموية التي قدموها وتأتي امتدادا لما جبل عليه أهل الكويت من عمل الخير والتكاتف الاجتماعي والنهضة المجتمعية.