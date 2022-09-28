استقر سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار الكويتي اليوم الأربعاء عند مستوى 0.310 دينار فيما انخفض سعر صرف اليورو بنسبة 0.78 في المئة إلى مستوى 0.297 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس الثلاثاء.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض بنسبة 1.21 في المئة إلى مستوى 0.330 دينار والفرنك السويسري بنسبة 0.29 في المئة لمستوى 0.312 دينار فيما استقر الين الياباني عند مستوى 0.0021.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.