دارين العلي

أوصى الوكيل المساعد لشبكات التقل الكهربائية م. مطلق العتيبي، أصحاب القسائم في مدينة المطلاع بضرورة مراعاة استخدام المرشدات والأخذ بعين الاعتبار كفاءة التكييف والأجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة عند تشييد وتجهيز منازلهم.

كلام العتيبي جاء في تغريدة له اليوم خلال إطلاق التيار في المدينة هنأ فيها أهالي المطلاع بتشغيل أولى محطات التحويل الرئيسية حيث سيُجرى تباعا تشغيل باقي المحطات، مضيفا: "نوصيكم بترشيد الاستهلاك وكفاءة التكييف والأجهزه".

يذكر أن المحطة سعة 400 كيلوفولت تحمل الرقم z1 سيتبعها في الاسبوع الاول من الشهر المقبل 3 محطات أخرى سيكون مجموع قدرتها حوالي 2000 ميغاواط.