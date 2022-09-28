توصلت دراسة جديدة إلى أنه من الممكن أن يساعد اتباع "أسلوب حياة نشط فكريا واجتماعيا وجسديا" في الحماية من الاصابة بالخرف وغيره من أنواع التدهور المعرفي.

وذكرت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية، أن ذلك الاسلوب من الحياة قد يشمل التعليم المستمر أو المشاركة في ممارسة الهوايات.

وبحثت الدراسة الجديدة التي تم نشرها في دورية "نيورولوجي" العلمية، عوامل مختلفة من الممكن أن تؤدي إلى حدوث التدهور المعرفي.

وشارك في الدراسة نحو 1184 شخصا، ولدوا جميعا في بريطانيا عام .1946

وقام الباحثون بفحص الإدراك في مرحلة الطفولة لدى جميع المشاركين، عندما كانوا يبلغون من العمر ثمانية أعوام، و"التحصيل العلمي" لديهم بحلول الوقت الذي بلغوا فيه 26 عاما، ومشاركتهم في الأنشطة الترفيهية عندما كانوا يبلغون من العمر 43 عاما، ومهنتهم حتى بلغوا 53 عاما.

وتم تقييم قدرة المشاركين على القراءة أيضا في سن الـ53، بالإضافة إلى عمل اختبار لهم لقياس قدراتهم المعرفية في سن الـ.69

وكانت درجات هذا الاختبار من 100 كحد أقصى، وكان متوسط الدرجات بين المشاركين 92 درجة.

ووجد الباحثون أن أصحاب أفضل أداء في اختبار الإدراك لعمر الـ69 عاما، كانوا أكثر احتمالا ليحصلوا على درجات أعلى في التقييمات التي أجريت في وقت مبكر من الحياة (المهارات المعرفية أثناء الطفولة) و"مؤشر الاحتياطي المعرفي" واختبارات القدرة على القراءة.

وكان أداء الحاصلين على درجة شهادة دراسية أفضل من أولئك الذين لم يتلقوا تعليما رسميا، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية.

إلا أن فريق الأكاديميين توصلوا إلى أن الاستمرار في التعلم على مدار الحياة قد يساعد في حماية الدماغ.

وفي الوقت نفسه، حصل المشاركون في الدراسة، الذين اشتركوا في ستة أنشطة ترفيهية أو أكثر، مثل فصول تعليم الكبار والنوادي والأعمال التطوعية والأنشطة الاجتماعية وأعمال البستنة، على درجات أعلى من أولئك الذين شاركوا في ما يصل إلى أربعة أنشطة ترفيهية فقط.

ومن جانبها، قالت مؤلفة الدراسة، الدكتورة دورينا كادار، من كلية طب برايتون وساسكس إن "هذه النتائج مثيرة لأنها تشير إلى أن القدرة

المعرفية تخضع لعوامل على مدار حياتنا، وأن المشاركة في نمط حياة نشط فكريا واجتماعيا وجسديا قد يساعد في تجنب حدوث تدهور معرفي لدى المرء أو إصابته بالخرف".

كما توصل المؤلفون إلى أن الأشخاص الذين لديهم وظائف "تتطلب احتراف" كان أداؤهم أفضل في اختبارات الإدراك عندما بلغوا من العمر 69 عاما، بالمقارنة مع الأشخاص الذين لديهم وظائف "لا تتطلب مهارة".

فيما قال الدكتور ميشال شنايدر بيري، من كلية إيشان للطب في ماونت سيناي بنيويورك: "من منظور الصحة العامة والمجتمعية، قد تكون هناك فوائد واسعة وطويلة الأجل في الاستثمار في مجال التعليم، وتوسيع فرص الأنشطة الترفيهية، وتوفير الأنشطة المعرفية التي تتسم بالصعوبة للأشخاص، ولاسيما أولئك الذين يعملون في مهن تتطلب مهارة أقل ".

وتعليقا على الدراسة، قالت كاثرين جراي، مديرة الاتصالات البحثية في جمعية مرضى الزهايمر إن "هذه الدراسة طويلة الأجل التي تمولها جمعية مرضى الزهايمر، تضيف إلى نظرية شائعة تفيد بأنه كلما تحدى المرء دماغه بشكل منتظم، كلما قل احتمال تعرضه لمشاكل في الذاكرة أو مشاكل في التفكير خلال سنوات عمره اللاحقة".

وأضافت جراي: "تشير التقديرات إلى أنه من المتوقع أن يزداد عدد الأشخاص المصابين بالخرف في المملكة المتحدة ليصل إلى 106 مليون شخص بحلول عام .2040 وبينما توجد العديد من عوامل الخطر المتعلقة بالإصابة بالخرف، فإنه يؤمل التوصل إلى أن القيام بأنشطة تحفيز عقلي والعثور على طرق لتحدي العقل بانتظام، يمكن أن يساعد في تقليل تطور مشاكل الذاكرة والتفكير في المستقبل. "

ويأتي ذلك في الوقت الذي توصلت فيه دراسة جديدة تم عرضها أمام المؤتمر الدولي لجمعية الزهايمر في سان دييجو، إلى أن ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل مرتبط بزيادة خطر الإصابة بالخرف. حيث قال باحثون إن النساء اللاتي أصبن بارتفاع ضغط الدم أثناء فترة حملهن أكثر عرضة للإصابة بالخرف الوعائي في وقت لاحق من حياتهن.