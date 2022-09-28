قررت نقابة المهن التمثيلية في مصر تحويل الفنان المصري فكري صادق إلى التحقيق بعد تصريحاته الأخيرة المسيئة للفنان الراحل سعيد صالح كونه "فنانا عاديا ويوجد مثله الكثيرون".

وكان فكري صادق وجه رسالة اعتذار لنجلة الفنان الراحل سعيد صالح، حيث قال: "يا هند إنتي زيك زي بنتي داليا، وأنا لا أقصد الإهانة لسعيد صالح ولا لأي حد، وكلامي كان طبيعي، لأن كلنا عاديين بشكل عام".

وأضاف فكري صادق: "سعيد صالح كان صديق عزيز وعشرة عمر من أيام ما كنا في معهد التمثيل، مقصدش حاجة فيها إهانة، كلنا عاديين الوحيد المفضل على الأرض سيدنا محمد".

واختتم فكري صادق: "إنتي فهمتي غلط والناس فهمت غلط، حقك عليا وربنا شاهد على ما أقول إن نيتي ليس فيها أي إساءة".

وبدأت الأزمة، عندما انتقد فكري صادق في وقت سابق الراحل سعيد صالح، وقال إنه "يشبه الكثير وسهل تكراره خلاف الزعيم عادل إمام الذي يعد رقم واحد في مصر والعالم العربي" جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة المذاع على الشاشة المصرية ON الفضائية.