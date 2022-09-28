قالت وزارة الداخلية إن تصويت الناخبين في انتخابات مجلس الأمة 2022 المقرر إجراؤها غدا الخميس، سيكون بشهادة الجنسية الأصلية أو شهادة (لمن يهمه الأمر) الخاصة بالانتخابات في حال فقدانها أو تلفها.

وذكرت الوزارة في بيان للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني اليوم الأربعاء، أن الناخبين الذين فقدوا أو أتلفت جناسيهم عليهم التقدم إلى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر صباح يوم الانتخاب (غدا الخميس 29 سبتمبر 2022) من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 8 مساء للحصول على شهادة (لمن يهمه الأمر) الخاصة بالانتخابات ليتمكنوا من أداء واجبهم الوطني.

وأوضحت أن إجراءات الحصول على بدل فاقد أو تالف لشهادة الجنسية تتمثل في حضور صاحب العلاقة شخصيا إلى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر بمنطقة الضجيج مصطحبا معه البطاقة المدنية الأصلية وصورة عنها إضافة إلى عدد 2 صورة شخصية 4×6 خلفية زرقاء.

ولفتت إلى أنه حرصا على راحة كبار السن وذوي الهمم قامت الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر بتخصيص موظفين لإنجاز معاملاتهم داخل مركباتهم.

وقالت (الداخلية) إنه يمكن للناخبين التعرف على رقم القيد الانتخابي والدائرة ومكان الاقتراع ورقم اللجنة عبر تطبيق (سهل) الحكومي أو الموقع الإلكتروني للوزارة.

وأشارت إلى أن إدارة شؤون الانتخابات وفرت خطا ساخنا على الرقم 1889888 للرد على أي استفسارات للناخبين من الساعة 8 صباحا إلى 8 مساء في يوم الاقتراع.