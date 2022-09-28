بعث رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد، ببرقية تهنئة اليوم الأربعاء، إلى وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيين وزيرا للدفاع.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة في رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان صحافي، إن الشيخ طلال الخالد أعرب في برقيته عن تمنياته لوزير الدفاع السعودي بالنجاح والتوفيق والسداد في مهام منصبه الجديد سائلا الله عز وجل أن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان والرفعة والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.