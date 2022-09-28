المحكمة أهابت بمنتسبيها مراعاة ضوابط الندب.. وعدم التأخر بعقد الجلسات

عبدالكريم أحمد

عقدت محكمة الاستئناف اليوم، جمعيتها العمومية برئاسة رئيسها المستشار محمد بن ناجي، لمناقشة وإقرار توزيع وخطة العمل خلال الموسم القضائي الجديد 2022/2023.

وأهابت جمعية المحكمة بوكلائها ومستشاريها التزام مواعيد عقد الجلسات، وعدم تعجيل تواريخها بلا طلب من أطرافها، والتزام ارتداء الزي الرسمي خلال عقدها، بالإضافة إلى مراعاة ضوابط الندب لجلسات الدوائر الأخرى.

وانتهت الجمعية إلى الاستمرار بتشكيل محكمة الوزراء برئاسة المستشار نصر آل هيد، وبتشكيل لجنة التحقيق فيها من المستشارين بدر الطريري وعبدالمحسن الطبطبائي وأحمد الديهان.